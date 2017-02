VISIONS Premiere: Dot Legacy zeigen interaktives Video zu "Horizon"

Ihr zweites Album "To The Others" hatten die französischen Alternative-/Stoner-Rocker schon Ende Novemer veröffentlicht. Bei uns zeigen Dot Legacy nun ein interaktives Video zum Opener "Horizon", in dem ihr über die Handlung bestimmen könnt.

Im Clip zum "To The Others"-Opener wacht ein Mann in Astronautenmontur mit riesigem Helm auf dem Kopf benommen in einer wüstenähnlichen, verstaubten Gegend auf. Wäre da nicht die Sonne am leicht bedeckten Himmel, würde es glatt so aussehen, als würde der Protagonist auf dem Mond spazieren. Offenbar geht es im Video genau darum.

Im nächsten Augenblick schwenkt der Clip in eine Wohnküche, in der der Unbekannte anscheinend mit seiner Frau am Frühstückstisch sitzt. Die gestikuliert so verzweifelt mit den Händen, als hätte ihr Gebliebter ihr gerade verraten, dass er zum Mond reisen möchte. Anschließend wechselt das Video in eine reale Szene, in der der Mann im Anzug gekleidet zur Arbeit geht - und dort in wieder in Astronautenmontur in die Tastatur haut. Dot Legacy spielen offenbar mit der Vorstellungskraft des Menschen: In der imaginären Welt des Protagonisten wird aus der Tastatur ein Mischpult, plötzlich findet er sich als Tonmann in einem dunklen Raum wieder, in dem die französischen Alternative-/Stoner-Rocker den Song performen.

Neben dem normalen Musikvideo weiter unten zeigen Dot Legacy auch eine interaktive Version, in dem ihr mit einen Click auf die entsprechend auftauchenden Pfeile mitentscheiden könnt, wie die Handlung verläuft: zu Hause Zähne putzen oder Hemd bügeln? Im Büro die Tastatur bedienen oder seine Unterlagen durch den Raum fegen? Einen Bengalo oder eine Fackel im Wald anzünden? Über vermeintliche Kleinigkeiten bestimmt ihr.

Video: Dot Legacy - "Horizon"