The Dillinger Escape Plan in Tourbus-Crash verwickelt

The Dillinger Escape Plan sind am vergangenen Sonntag mit ihrem Tourbus in Polen in einen Autounfall verwickelt worden. 13 Menschen wurden dabei verletzt.

Der Crash ereignete sich, als The Dillinger Escape Plan auf dem Weg zu ihrem Konzert in Krakau am vergangenen Sonntag waren. Auf der Autobahn zwischen Warschau und Krakau fuhr ein Truck von hinten in den Tourbus der Band.

Wie AP berichtete, wurden dabei 13 Menschen verletzt. Die Bandmitglieder wurden, wie die polnische Polizei bestätigte, ins Krankenhaus gebracht. Eine Vorsichtsmaßnahme, so die Sicherheitsbehörden, von der Band sei niemand ernsthaft verletzt.

Das Konzert von The Dillinger Escape Plan am Sonntagabend in Krakau wurde daraufhin abgesagt. Ob die Band morgen wie geplant in Leipzig auftritt, ist bislang nicht bekannt. Weder auf der Facebookseite der Band noch auf Twitter gibt es bislang ein Statement von The Dillinger Escape Plan. Auch auf der Website des Conne Island in Leipzig gibt es bislang keine Meldung dazu.

Tweet: Foto vom Crash des Bus von Dillinger Escape Plan

VISIONS empfiehlt:

The Dillinger Escape Plan

14.02. Leipzig - Conne Island

16.02. Wien - Szene

20.02. München - Backstage

21.02. Lausanne - Les Docks

03.03. Wiesbaden - Schlachthof

04.03. Köln - Gloria