VISIONS Premiere: Satan Takes A Holiday rocken Aufzug in Video zu "Ladder To Climb"

Foto: Screenshot https://youtu.be/yn4VuoYvTF0

Treppensteigen ist für Langweiler: Im neuen Video zu "Ladder To Climb" verwandeln Satan Takes A Holiday einen Fahrstuhl in eine Konzertbühne. Auch im Track geht es darum, aus jeder Situation das Bestmögliche herauszuholen.

"Schluck' jede Pille, trink' jedes Bier, lande jeden Treffer, denk' jeden Gedanken, schrei' jedes Wort, fall' in jedes Loch, kletter' alle Leitern hoch." Das sind die Gedanken, die Frontmann Fred Burman in "Ladder To Climb" hat einfließen lassen. "Der Song ist sowohl musikalisch als auch textlich ein Versuch, sich bedingungslos und ohne Skrupel seinen Trieben und Impulsen hinzugeben." Die stark von genauso ungebändigtem Garage- und Punkrock beeinflusste Musik von Satan Takes A Holiday klingt am besten in voller Lautstärke. Das werden auch die Bewohner des Gebäudekomplexes während des Videodrehs im Aufzug mitbekommen haben.

Der Funke ist längst auf die Besucher ihrer Konzerte übergesprungen, denn in den vergangenen zehn Jahren haben sich die Schweden in Skandinavien den Ruf als großartige Rock-N'-Roll-Partyband erspielt. Mit "Aliens" erscheint am 24. Februar ihr inzwischen viertes Album, auf dem sie erstmals auch ernstere Themen ansprechen. "Ich mag unsere ersten drei Alben sehr", erklärt Burman. "Doch 'Aliens' ist das erste, bei dem ich das Gefühl habe, dass alles stimmt. Der Grundgedanke ist: Was ist, wenn etwas Fremdes - das 'Alien' - in ein sonst stabiles Umfeld gerät?"

Daraus sind Songs über Krankheit, Rechtspopulisten und die Flüchtlingskrise entstanden. Und eben ein Video, in dem eine Rockband einen Fahrstuhl zweckentfremdet, um sich ihrer Leidenschaft zur Musik hinzugeben - denn der Spaß steht immer noch an erster Stelle. Den hatten Satan Takes A Holiday schon im Video zu ihrer ersten Single "The Beat", einer Muppet-Hommage an den The Prodigy-Hit "Smack My Bitch Up".

Video: Satan Takes A Holiday - "Ladder To Climb"