VISIONS empfiehlt: Dinosaur Jr. kommen auf Tour

Ein Jahr nach dem Album ist vor der Tour: Im Juni kommen Dinosaur Jr. mit "Give A Glimpse Of What Yer Not" für sechs Konzerte nach Deutschland - präsentiert von VISIONS.

Alles beim Alten - und irgendwie auch nicht: Dinosaur Jr.s viertes Post-Reunion-Album steht seinen Vorgängern in Sachen Songqualität und Dauergniedelei in nichts nach, macht aber einen frischeren Eindruck. Der bestätigte sich im Sommer 2016 auch schon auf der Bühne: Anfang Juni trat die Band auf dem Maifeld Derby auf und klang nur unwesentlich weniger angriffslustig und knackig als auf "Give A Glimpse Of What Yer Not" - obwohl Gitarrist und Sänger J Mascis an einem Arm wie ein leicht verletzter Tennisspieler eine große, weiße Bandage trug.

Im bevorstehenden Juni kommen Dinosaur Jr. noch mal für mehrere Clubkonzerte nach Deutschland - und werden dann sicher ähnlich lebhaft und leidenschaftlich auftreten. Die von VISIONS präsentierten Termine stehen unten, der Vorverkauf startet nächste Woche.

VISIONS empfiehlt:

Dinosaur Jr.

05.06. Dachau - Dachauer Musiksommer

06.06. Stuttgart - Im Wizemann

07.06. Wiesbaden - Schlachthof

12.06. Hamburg - Große Freiheit 36

13.06. Bochum - Zeche

15.06. Bremen - Schlachthof