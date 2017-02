VISIONS empfiehlt: The Dirty Nil kommen auf Tour und veröffentlichen Compilation "Minimum R&B"

The Dirty Nil versammeln ihre frühen Songs auf einer Compilation. "Minimum R&B" erscheint am 28. April - und nur zwei Tage später kommen die kanadischen Indiepunks auf ihre nächste Tour zu uns.

Neun Shows in Deutschland und Österreich spielen The Dirty Nil bis Anfang Mai. Zwei davon sind allerdings Supportshows für The Menzingers, eine ein Auftritt beim ausverkauften Uncle M Fest, erst ab dem 30. April spielt die Band dann als Headliner. Karten gibt es bei Eventim.

Neue Songs werden sie dabei voraussichtlich kaum bis gar nicht im Gepäck haben - aber es reichen fürs erste ja auch die ihres nicht zuletzt von VISIONS abgefeierten Debüts "Higher Power", das auf Platz 2 unserer Platten des Jahres 2016 gelandet ist.

Erfahrungsgemäß wird die Band aus dem kanadischen Ontario allerdings auch den ein oder anderen Song aus der Zeit vor ihrem ersten Album auf die Bühne bringen - passend zur Compilation "Minimum R&B", die am 28. April auf Dine Alone erscheinen wird und frühe Singles wie "Fuckin' Up Young" sowie alle fünf Songs ihrer 2014er EP "Smite" enthält.

Cover & Tracklist: The Dirty Nil - "Minimum R&B"

01. "Fuckin' Up Young"

02. "Verona Lung"

03. "Little Metal Baby Fist"

04. "Hate Is A Stone"

05. "Cinnamon"

06. "Guided By Vices"

07. "Nicotine"

08. "Beat"

09. "New Flesh"

10. "Pale Blue"

11. "Caroline"

VISIONS empfiehlt:

The Dirty Nil

26.04. Köln - Underground*

27.04. Berlin - Musik & Frieden*

28.04. Münster - Uncle M Fest

30.04. Hamburg - Molotow

02.05. Dresden - Beatpol

03.05. Frankfurt - Nachtleben

04.05. München - Orange House

05.05. Stuttgart - Kellerklub

08.05. Wien – Arena

* Support für The Menzingers

Video: The Dirty Nil - "Fuckin' Up Young"