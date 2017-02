VISIONS Premiere: Proto-Punks Zig Zags streamen "Riddle Of Steel"

Im März sind die Proto-Punks Zig Zags in Europa unterwegs. Kurz vorher gibt es mit "Ripping Death / Riddle Of Steel" noch eine neue Single der Band. Bei uns gibt es die B-Seite exklusiv im Stream.

Iggy Pop gehört zu den Fans der Zig Zags und hat mit dem Trio aus L.A. schon gemeinsam aufgenommen. Ty Segall hat ihr Debütalbum produziert, das auf In The Red erschienen ist.

Im März ist die Band in Europa unterwegs und stellt ihre neue Single vor. Die B-Seite "Riddle Of Steel" kombiniert die Energie von Punk mit der Heavyness des frühen Metal und dem Speed von Motörhead. Eine ansteckende Mischung, die in ihrer Überdrehtheit viel Spaß macht.

Zu haben ist die Single auf schwarzem und orangefarbenem Vinyl. Die orangefarbene Version ist auf 500 Exemplare limitiert und über die Website von Famous Class erhältlich, dem neuen Label der Zig Zags. Wer sich die Portokosten aus Übersee sparen will, kann ein Exemplar auf der Europatour der Band ergattern.

VISIONS Premiere: Zig Zags - "Riddle Of Steel"

Ripping Death b/w Riddle Of Steel by Zig Zags

Live: Zig Zags

01.03. Hamburg - Komet

02.03. Würzburg - Immerhin

24.03. Innsbruck - PMK

25.03. Genf - Undertown

26.03. Karlsruhe - Alte Hackerei

27.03. Leipzig - Zoro

28.03. Berlin - Urban Spree