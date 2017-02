VISIONS empfiehlt: Record Store Day veranstaltet Warm Up Night mit Bands

Bevor es eine Woche später am Record Store Day auf die Jagd nach exklusiven Vinyl-Schätzen geht, stimmen die Organisatoren des deutschen Ablegers sich und die Fans auf das Event ein: Am 13. April steigt im Hamburger Knust die offizielle Warm Up Night - mit zwei Bands.

Eigentlich hätten keine neun Tage zwischen Warm Up Night und Record Store Day (RSD) liegen sollen - schließlich findet letzterer traditionell am dritten Samstag im April statt. Wegen Ostern weicht das Event in diesem Jahr aber erstmals auf die Folgewoche aus, der bereits gebuchte Termin für die Warm Up Night ließ sich leider nicht mehr verlegen.

Der Stimmung wird das keinen Abbruch tun: Mit zwei zur Veranstaltung passenden Bands wollen die Macher die Vorfreude steigern. Einerseits gibt es den breitwandigen Indierock der Schweden Tiger Lou zu hören, der nicht erst seit dem aktuellen Album "The Wound Dresser" (2016) auf Vinyl seinen ganzen Facettenreichtum einfaltet. Außerdem sind die Norweger Sauropod im Knust zu Gast. Das Trio hatte mit seinem Debütalbum "Roaring At The Storm" im vergangenen Herbst einen kraftvollen und stürmischen Mix aus Grunge, Garage Punk und Indierock abgeliefert, der wie für die Schallplatte gemacht scheint. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Karten gibt es bei Eventim.

Der Record Store Day feiert in diesem Jahr seine zehnte Ausgabe. Auch zum Jubiläum sollen am 22. April wieder über 500 exklusive Vinyl-Veröffentlichungen in den mehreren Hundert teilnehmenden Geschäften in Deutschland, Österreich und der Schweiz dafür sorgen, die Kultur der unabhängigen Plattenläden zu stärken und zu zelebrieren. Zu diesem Zweck wird es in zahlreichen Plattenläden auch Aktionen und Auftritte von Bands geben. Die Liste der diesjährigen RSD-Veröffentlichungen wird am 27. März weltweit veröffentlicht. In diesem Jahr soll zudem ein begleitendes Heft zur Geschichte und Gegenwart des RSD kostenlos in den Plattenläden ausliegen.

VISIONS empfiehlt:

Record Store Day Warm Up Night: Tiger Lou + Sauropod

13.04. Hamburg - Knust