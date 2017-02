Nick Cave & The Bad Seeds kommen auf Tour

Es wird eines der spannendsten Live-Comebacks des Jahres: Nick Cave & The Bad Seeds kehren im Herbst erstmals seit dem Tod von Caves Sohn im Jahr 2015 auf die europäischen Bühne zurück.

Im Oktober und November werden Nick Cave & The Bad Seeds im Rahmen ihrer Europatour auch in den deutschsprachigen Ländern unterwegs sein. Der Vorverkauf für die Konzerte startet ab dem 17. Februar. Die Termine folgen auf Konzerte in Australien und den USA im Frühjahr und Sommer.

Die Rückkehr von Nick Cave und seiner Band dürften Fans mit Spannung beziehungsweise einem mulmigen Gefühl erwarten: Nach dem Unfalltod seines Sohnes Arthur hatte Cave seine Trauer und seinen Schmerz in dem erschütternden Album "Skeleton Tree" und der zugehörigen, ebenso bewegenden Album-Dokumentation "One More Time With Feeling" verarbeitet.

Live aufgetreten war er seitdem nicht, erst Anfang 2017 stand er in seinem Geburtsland Australien mit den neuen Songs wieder auf der Bühne. Die Frage, wie Cave sich nach dem furchtbaren Verlust live präsentiert, treibt seit den Ereignissen manchen Fan um.

"One More Time With Feeling" erscheint nach seiner weltweiten Kinopremiere 2016 nun am 3. März auch auf DVD und Blu-ray, in 2-D und 3-D.

Live: Nick Cave & The Bad Seeds

07.10. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle

09.10. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

10.10. Esch/Alzette - Rockhal

12.10. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

22.10. Berlin - Max-Schmeling-Halle

01.11. Wien - Stadthalle

02.11. München - Zenith

12.11. Zürich - Hallenstadion

13.11. Genf - Arena