Wear Your Wounds (Converge) zeigen erstes Video zu gleichnamigem Song

Wear Your Wounds haben ein Video zum gleichnamigen Song veröffentlicht. Es ist der erste reguläre Clip des LoFi-Metalprojekts von Converge-Sänger Jacob Bannon, das im April sein Debütalbum "WYW" herausbringt.

"Wear Your Wounds" ist nach dem Lyric-Video zu "Goodbye Old Friend" bereits der zweite Song, den Jacob Bannon vorab aus Wear Your Wounds' Debütalbum "WYW" ausgekoppelt hat.

Der Song ist ein schleppendes Doom-Mantra, in dessen Klavierthema sich bald schwere Rockgitarren mischen. Dazu dringt eine leicht verfremdete Stimme nur mühsam wie durch einen Schleier. Das Video dazu folgt in passend entschleunigten Zeitlupenbildern einem Holzfäller und Zimmermann, der sich im Wald eine Leiter baut und schließlich im wahrsten Sinne des Wortes nach den Sternen greift. "Der Song handelt von den psychologischen Folgen negativer Erfahrungen, und davon, sich von diesen letztlich nicht definieren und vorschreiben zu lassen, wer man ist und sein möchte", sagt Bannon. "Das Video ist eine Nachstellung des Albumcovers und anderer Visuals aus dem Album. Die Figur fertigt eine Leiter an, um in den Himmel aufzusteigen. Auf der Suche nach Antworten, in der Hoffnung auf irgendeine Art metaphorische Konfrontation. Er trägt außerdem einen Spiegel, eine tatsächliche Reflexion der Welt um ihn herum."

"WYW" erscheint am 7. April via Deathwish. Auf seinem Quasi-Solodebüt versammelt Jacob Bannon dabei Songs, die er in den vergangenen Jahren geschrieben hatte. Bei den Aufnahmen halfen ihm zahlreiche Freunde und Kollegen, darunter auch Converge-Kollege Kurt Ballou und Mitglieder von Trap Them, Hatebreed und Cave In.

Nach der Veröffentlichung des Albums werden Wear Your Wounds auch in Europa touren. Karten gibt es bei Eventim, bei zwei Terminen werden sie von Doom-Songwriterin Chelsea Wolfe unterstützt.

Video: Wear Your Wounds - "Wear Your Wounds"

Live: Wear Your Wounds

21.04. Pratteln - Z7 Konzertfabrik

22.04. Tilburg - Roadburn Festival

23.04. Karlsruhe - Dudefest

24.04. Zürich - Bogen F*

25.04. Nürnberg - Z-Bau

27.04. Berlin - Berghain*

28.04. Hannover - Mephisto

29.04. Köln - MTC

* mit Chelsea Wolfe