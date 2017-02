Taking Back Sunday zeigen Video zu "Call Come Running"

Foto: Screenshot: youtube.com/watch?v=SDg-A6F5MrU

Vor dem Release ihres aktuellen Albums "Tidal Wave" hatten Taking Back Sunday im August ein Video zu "You Can't Look Back" veröffentlicht, an dessen Ende sich Sänger und Gitarrist Adam Lazarra mit letzter Kraft blutspuckend in ein Auto schleppte. Der neue Clip zu "Call Come Running" setzt die Geschichte nun fort.

Bei einem nächtlichen Lagerfeuer mit Freunden begann Adam Lazarra im Video zu "You Can't Look Back" plötzlich, heftig Blut zu spucken. Beachtung schenkte ihm keiner, also taumelte der Sänger und Gitarrist über eine Steppe - und schleppte sich am Ende blutüberströmt und entkräftet in ein Auto.

An dieser Stelle setzt nun der neue Clip zu "Call Come Running" an: Lazarra fällt in seiner Nachbarschaft in North Carolina aus dem Wagen und torkelt auf wackeligen Beinen wie ein Halbtoter die ruhige Vorstadtstraße entlang. Seine Verletzungen scheinen auch die ihm entgegenkommenden Passanten nicht sehen zu wollen - bis Lazarra auf seinen Vater trifft. Der schleppt ihn in sein Haus, wirft ihn in seine Badewanne und spült das Blut von seinem geschwächten Körper ab.

Am Ende nimmt der Clip erneut eine Wendung: Statt in der Badewanne seines Vaters taucht Lazarra in einem Meer am Strand auf, an dem seine Frau und seine beiden Kinder im Sand sitzen. Das für den Sänger persönliche Video greift damit die Thematik von Taking Back Sundays aktuellem Album "Tidal Wave" auf, das sich mit Neubeginnen, Wiedergeburten und dem Erwachsenwerden und -sein beschäftigt.

"Tidal Wave" war im September bei Hopeless erschienen. Zuletzt hatten Taking Back Sunday auch ein Lyric-Video zu "Death Wolf" veröffentlicht.

Ende Februar kommen die Emorocker zusammen mit Frank Iero And The Patience für vier Konzerte nach Deutschland. Die Show in Köln war kürzlich vom Luxor ins Gloria Theater hochverlegt worden. Karten gibt es bei Eventim.

Video: Taking Back Sunday - "Call Come Running"

VISIONS empfiehlt:

Taking Back Sunday + Frank Iero And The Patience

20.02. Köln - Gloria Theater

21.02. Berlin - Lido

23.02. München - Ampere

24.02. Stuttgart - Club Cann