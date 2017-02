Loudfest bestätigt Deichkind und Madsen, zieht in Münster an den Hafen

Münster bekommt ein weiteres Festival am Hawerkamp: Das Loudfest zieht in die Nähe des Hafens und präsentiert dort am 26. August unter anderem Deichkind und Madsen.

2016 fand das Festival noch in Strandatmosphäre am Coconut Beach in Münster statt. Für die diesjährige Ausgabe ziehen die Veranstalter mit dem Loudfest an das Gelände am Hawerkamp, das in unmittelbarer Nähe zum schönen Münsteraner Hafen liegt.

Musikalisch sind bereits mehrere Schwergewichte zwischen Rock, Electro und Indie bestätigt: Deichkinds Partyzirkus macht im Sommer Halt in Münster. Mit ihrem hemmungslosen Elektro-Hiphop, schrillen Kostümen und viel Konfetti werden die Hamburger wie gewohnt eine fulminante Bühnenshow liefern. Für den deutschen Indierock halten dagegen Madsen die Fahne hoch, die längst zu den alten Hasen im deutschen Festivalgeschäft zählen.

Mit den Rappern Bonez MC & RAF Camora bedient das Festival zudem auch HipHop-Fans. Weitere Künstler sollen demnächst folgen. Karten für das Festival gibt es bei Eventim, weitere Infos erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite.

Das Loudfest ist nach dem Vainstream Rockfest bereits das zweite Festival von Kingstar Music in Münster.

Live: Loudfest

26.08. Münster - Am Hawerkamp