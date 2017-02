Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, deren Musik in Deutschland noch nicht offiziell erschienen ist. Dieses Mal mit Open City, Me Not You und Holy Motors.

Open City

Heimatstadt: Philadelphia, USA

Genre: Hardcore, Punk

Für Fans von: Kid Dynamite, Petrol Girls, Vanishing Life

Geballte Hardcore-Punk-Power im Supergroup-Format: Hinter Open City stecken Frontfrau Rachel Wilson, Gitarrist Dan Yemin (Paint It Black, Lifetime, Kid Dynamite), Bassist Andy Nelson (Ceremony, Paint It Black) und Schlagzeuger Chris Wilson. Am 30. Januar jagte die Band urplötzlich ihr gleichnamiges Debüt ins Netz - und die zehn Songs darauf haben es in sich: Open City spielen brutalen, intensiven Hardcore, der an den richtigen Stellen zwischen Melodie und Härte wechselt. In den ersten beiden Songs "Hell Hath No Fury" und "Whose God?" klingt das rasend schnell und wütend, im langsameren "Black Veils" setzen die melodischen Gitarren angenehme Akzente. Und wenn Open City wie in "On The Spirit" und "Nerve Center" den Punk herausprügeln, erinnern sie stellenweise sogar an Modern Life Is War. Am 10. März erscheint eine auf 500 Stück limitierte Vinyl-Version sowie sowie eine begrenzte CD- und Tape-Auflage von "Open City", bis dahin hört ihr das Album im Stream bei Bandcamp.





Me Not You

Heimatstadt: New York, USA

Genre: Postpunk, Electro,

Für Fans von: Republica, Garbage, The Cardigans

Bei Me Not You trifft elektrifizierter Postpunk mit Pop-Schlageseite auf 90er-Alternative-Rock der Marke Republica und Garbage. Das Duo aus Brooklyn hat Ende 2016 seine Debütsingle "Bulletproof" veröffentlicht. Die charmant-weiche Stimme von Nikki Taylor überschlägt sich darin zu melodisch-dröhnenden Gitarren, die immer wieder mit dem Shoegaze flirten. Der zweite kürzlich erschienene Song "Relief" schlägt etwas noisigere Töne an. Laut Taylor handelt er davon, "aus einer katholischen Highschool geschmissen zu werden. Das war eine sehr schmerzvolle, aber befreiende Erfahrung. In 'Relief' wollte in diesen Moment der von Angst bestimmten Katharsis einfangen." Ein Debütalbum haben Me Not You noch nicht angekündigt.





Holy Motors

Heimatstadt: Tallinn, Estland

Genre: Shoegaze, Psychrock, Pop

Für Fans von: Real Estate, Balance And Composure, Cocteau Twins

"Sometimes when you are sleeping/ I take you for a ride", singen Holy Motors in ihrem neuen Song "Sleepryder". Der verhangene Shoegaze-Psych-Pop der Band aus Estland erinnert stark an Real Estate oder eine träumerische und weniger düstere Variante von Balance And Composure. 2015 hatten sie bereits die EP "Heavenly Creatures" veröffentlicht, anschließend folgten nur noch einzelne Songs. Jetzt scheinen Holy Motors wieder Fahrt aufzunehmen: Am 24. Februar erscheint ihre neue Seven-Inch "Sleepryder / Descending" bei Wharf Cat. Den ersten hypnotisch treibenden Song daraus hört ihr bereits im Stream.





