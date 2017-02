Jimmy Eat World kommen erneut auf Tour

Jimmy Eat World kommen im Sommer wieder nach Deutschland - und zwar nicht nur für Auftritte auf den beiden Schwesterfestivals Hurricane und Southside. Die Emo-Pioniere werden auch drei Konzerte in Berlin, Köln und Nürnberg spielen.

Im September vergangenen Jahres konnten Fans die Emo-Band vor nicht mehr als 200 Leuten im kleinen Kölner Underground sehen - noch bevor ihre aktuelle Platte "Integrity Blues" erschienen war. Einige Leckerbissen aus dem neuen Album brachten Jimmy Eat World natürlich trotzdem unter die Leute, überwiegend spielte die Band um Jim Adkins sich aber durch alte "Clarity"-Hits und zeitlose Klassiker wie "Blister", "The Middle" und "Sweetness".

Vermissen muss Jimmy Eat World nach den etwas größeren Shows im vergangenen Herbst in Städten wie Münster und Hamburg aber niemand allzu lang: Neben den beiden bereits bestätigten Auftritten auf den Schwesterfestivals Hurricane und Southside kommen sie im Sommer auch für drei Clubshows wieder nach Deutschland: Zwischen Shows in Berlin und Nürnberg gibt es am 2. Juli dann auch ein großes Wiedersehen im E-Werk in Köln.

Der Vorverkauf für die Konzerte startet am Freitag, den 10. Februar um 10 Uhr bei Eventim.

Live: Jimmy Eat World

23.-25.06. Scheeßel - Hurricane Festival

23.-25.06. Neuhaus ob der Eck - Southside Festival

28.06. Berlin - Huxley's Neue Welt

02.07. Köln - E-Werk

29.08. Nürnberg - Hirsch