VISIONS Premiere: All Them Witches streamen neuen Song "Alabaster"

Am 24. Februar veröffentlichen All Them Witches ihr neues Album "Sleeping Through The War", das zwischen Stoner, Blues, Psychedelic und Folk einen friedlich-spannenden Sound aufbaut. Wie das klingt, demonstriert die Band exklusiv bei uns mit dem neuen Vorabsong "Alabaster".

Der Song beginnt mit hypnotisch-melodisch flimmernden Gitarren, die sieben Minuten lang immer wieder aufblitzen. Begleitet werden sie von scheppernden Drums und All Them Witches-Sänger und Bassist Michael Parks' monotonem Sprechgesang. Später steigert sich der Track in fuzzige Voodoo-Psychedelic-Klänge und hypnotisch-entspannte Kyuss-Melodien.

"'Alabaster' handelt davon, eine Kultur hinter sich zu lassen, in der Leute für ihre Fehler niedergemacht werden", kommentiert Parks den Song. "Es geht darum, einen Platz in dieser Welt zu finden, an dem es okay ist, so friedlich wie die Tiere zu leben - ohne etwas zu erschaffen oder zu zerstören. Dort, wo es kein Gut und kein Böse gibt, wo man einfach nur lebt."

Das dazugehörige Album "Sleeping Through The War" erscheint am 24. Februar bei New West. Vor "Alabaster" hatten All Them Witches auch schon zwei Videos zu den beiden Vorabsongs "Bruce Lee" und "357" veröffentlicht.

Stream: All Them Witches - "Alabaster"