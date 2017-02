VISIONS empfiehlt: The Living End kommen für zwei Konzerte nach Deutschland

Die australischen Punk'n'Roller The Living End kommen für drei Shows in den deutschsprachigen Raum. VISIONS präsentiert die Konzerte in Hamburg und Berlin, auf denen die Band ihr aktuelles Album "Shift" vorstellen wird.

The Living End nehmen ihren Bandnamen wörtlich: Seit Mitte der 90er ist die Band unterwegs - und ein Ende nicht abzusehen. "Shift" (2016) heißt das aktuelle Album der Band, das in Deutschland nur als Import erhältlich ist. Aber ein paar Exemplare werden The Living End wohl mit im Gepäck haben, wenn sie im Juni diesen Jahres für drei Konzerte im deutschsprachigen Raum unterwegs sind.

Auf dem Tourplan stehen Stopps in Wien, Berlin und Hamburg. In Wien sind The Living End Teil des Line-ups des Rock in Vienna. VISIONS präsentiert die Konzerte in Deutschland, der Vorverkauf für die Shows startet am kommenden Montag. Wer garantiert ein Ticket haben möchte, versucht es ab 10 Uhr, etwa bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:The Living End

07.06. Berlin - SO36

08.06. Hamburg - Knust

Live: The Living End

05.06. Wien - Rock in Vienna