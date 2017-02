VISIONS Partys im Frühjahr mit Late-Night-Specials

Jeden ersten Freitag im Monat findet unsere VISIONS Party im Dortmunder FZW statt - bei der euch in den kommenden Monaten besondere Highlights erwarten: Im März, April und Mai könnt ihr euch auf exklusive Late-Night-Specials für und mit Danko Jones, Sauropod und den Petrol Girls freuen.

Seit Jahren befindet sich das Dortmunder FZW immer am ersten Freitag im Monat fest in der Hand unserer DJs, die euch regelmäßig das Beste aus Punk, Hardcore, Metal, Alternative und Indie servieren. IN den nächsten Monaten erwartet euch aber noch mehr: Im März, April und Mai veranstalten wir auf den VISIONS Partys zusätzlich auch drei exklusive Late-Night-Specials.

Am 3. März steht die VISIONS Party ganz im Zeichen der High-Energy-Rocker Danko Jones, denen wir zu Ehren der Veröffentlichung ihres achten Albums "Wild Cat" eine ordentliche Albumrelease-Party schmeißen werden. Auf die könnt ihr euch schon jetzt mit der bereits ausgekoppelten Single "My Little RnR" einstimmen.

Am 7. April gastiert dann das Garage-Grunge-Trio Sauropod im FZW. Die Band aus Oslo war kürzlich auf dem Eurosonic/Noorderslag-Festival aufgetreten, um Songs aus ihrem aktuellen Debütalbum "Roaring At The Storm" live vorzustellen. Auf unserer VISIONS Party werden Sauropod dann einen exklusiven Late-Night-Gig spielen.

Am 5. Mai kommen schließlich die feministischen Punks Petrol Girls ins FZW. Ende April wird die Band bei drei Konzerten in Deutschland als Support von Strike Anywhere auftreten, eine Woche später seht ihr sie mit ihrem aktuellen Album "Talk of Violence" anschließend auf unserer VISIONS Party.

Am morgigen Freitag findet die VISIONS Party im Februar ohne Special wie gewohnt ab 23 Uhr im FZW statt. Der Eintritt kostet sechs Euro.

Poster: VISIONS Partys im Dortmunder FZW mit Late-Night-Specials