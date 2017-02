VISIONS empfiehlt: Spacerocker Farflung kommen auf Tour

Ein bisschen sind Farflung immer im Underground verwurzelt geblieben - den ganz großen Knall gab es bei den Spacerockern aus Los Angeles in 25 Karrierejahren nie. Zu Unrecht, wie das Trio auf seiner Tour im Frühjahr beweisen wird.

Farflung sind hörbar Kinder Hawkwinds: Ihr Hard- und Stonerrock driftet immer wieder ins Psychedelische ab, bewegt sich knirschend und progressiv vorm großen Sternenpanorama. Nachhören kann man das bis heute sehr gut auf ihrem Debütalbum "25.000 Feet Per Second", zuletzt erschien 2016 ihr achtes Album "5".

Die Zeit dazwischen hat die Band zu einer Szene-Größe gemacht, die auch schon mit Nik Turner (Hawkwind), Desertrocker Dave Catchting (Earthlings?, Ex-Queens Of The Stone Age) und Damo Suzuki (Can) gearbeitet haben. Auf Tour waren sie unter anderem mit Geistesverwandten wie Fu Manchu, Nebula und Sonic Boom.

Wie druckvoll und mitreißend die Band ihren Spacerock nach all der Zeit noch immer auf die Bühne bringt, können Fans sich ab April in den deutschsprachigen Ländern ansehen: Farflung kommen für knapp ein Dutzend Shows zu uns nach Europa.

VISIONS empfiehlt:

Farflung

23.04. Freiburg - White Rabbit

24.04. Frankfurt/Main - Yachtklub

26.04. Köln - Sonic Ballroom

27.04. Cottbus - Zum Faulen August

28.04. Bielefeld - Forum

29.04. Berlin - Desertfest

01.05. Dresden - Roter Baum

02.05. St. Gallen - Rumpeltum

04.05. Salzburg - Rockhouse

05.05. Steyr - Röda

06.05. Winterthur - Gaswerk