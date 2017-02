Foo Fighters spielen einzige Deutschland-Show 2017 beim Lollapalooza Berlin

Die Foo Fighters werden ihre einzige Deutschland-Show in diesem Jahr beim deutschen Ableger des Lollapalooza spielen. Das Berliner Festival kündigte auch weitere große Namen wie Mumford & Sons und The xx an - und teilte seinen neuen Standort mit.

Angeblich wollen die Foo Fighters 2017 nur wenig touren, um sich voll auf die Arbeiten an einem neuen Album konzentrieren zu können. Nur eine Handvoll Festivalshows weltweit hatte die Band bisher bestätigt, darunter keinen Termin in Deutschland - bis jetzt: Laut dem Lollapalooza Festival wird die Band um Dave Grohl dort ihr einziges Deutschland-Konzert 2017 spielen.

Mit Mumford & Sons spielt auch ein weiterer Headliner seine einzige Deutschland-Show in diesem Jahr beim Lollapalooza. Und auch die weiteren Bestätigungen können sich sehen lassen: The xx werden den elektronisch pulsierenden Indierock ihres gefeierten neuen Albums "I See You" live spielen. Wiederholungstäter sind die Beatsteaks, die bereits zum zweiten Mal für ausgelassene Festivalstimmung in ihrer Heimatstadt sorgen werden, während Marteria, Cro und AnnenMayKantereit den Spielplan um HipHop-Beats und deutsche Lyrics bereichern.

Auch abseits der Musik wird es wieder zahlreiche kulturelle Highlights auf dem familienfreundlichen Festival geben. So stehen auch die kleinen Festivalgäste mit dem Format Kidzapallooza im Fokus, während im Grünen Kiez entspannt werden kann und das Lolla Fun Fair Kunst und Artistik bereit hält.

Mit 70.000 Zuschauern täglich galt das Lollapalooza bereits im letzten Jahr als größtes innerstädtisches Festival Deutschlands. Am 9. und 10. September findet nun die dritte Ausgabe auf der Rennbahn Hoppegarten statt und setzt damit auf eine ländliche Atmosphäre im Berliner Umland.

Tickets sind aktuell für 139 Euro erhältlich, Tagestickets können für 79 Euro erworben werden. Alle Informationen zum Vorverkauf und alle bisher bestätigten Acts können auf der offiziellen Seite des Veranstalters eingesehen werden.

Bild: Line-up Lollapalooza Berlin 2017

Live: Lollapalooza Berlin

09.09.- 10.09. Berlin - Rennbahn Hoppegarten