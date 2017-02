VISIONS Premiere: Beachheads streamen neuen Song "Reverberations" vorab

Am kommenden Freitag erscheint das Power-Pop-Debüt der Beachheads. Auf VISIONS.de könnt ihr in einer Weltpremiere den neuen Song "Reverberations" hören.

Die Beachheads sind das Seitenprojekt von Kvelertak-Gitarrist Vidar Landa und -Bassist Marvin Nygaard. Ihr nach der Band benanntes Debütalbum erscheint am kommenden Freitag und mit "Reverberations" gibt es einen weiteren der vielen Hits auf dem Album vorab im Stream zu hören.

Dabei ist das Album der Band nur auf den ersten Blick so fröhlich und unbeschwert, wie die glücklich machenden Melodien vermuten lassen. In vielen der Songs verarbeitet Sänger Børild Haughom den Tod seines Vaters und zeigt: Trauerarbeit muss nicht immer melancholisch sein, sie kann auch ungestüm und ungebremst nach vorne stürmen.

"Beachheads" erscheint am 3. Februar beim norwegischen Label Fysisk Format. Vorab gab es bereits die Songs "Moment Of Truth", "Una" und "Break Me Down" zu hören.

VISIONS-Premiere: Beachheads - "Reverberations"