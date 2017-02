Iron Reagan streamen neues Album "Crossover Ministry"

Am kommenden Freitag erscheint "Crossover Ministry", das neue Album von Iron Reagan. Drei Songs und die Anti-Trump-B-Seite "Take The Fall" hatte die Crossover-Band schon veröffentlicht, nun steht die Platte auch in voller Länge als Stream zur Verfügung.

Der erste Vorabsong "A Dying World", den Iron Reagan schon im November veröffentlicht hatten, pendelte rasend schnell zwischen Thrash Metal und Hardcore. Anschließend präsentierte die Crossover-Band noch den Track "Grim Business" und ein Video zu "Bleed The Fifth". Letzterer präsentierte den fuchsteufelswilden Soundmix des Quintetts aus Richmond schwerer und schleppender, aber nicht weniger bissig.

Die Songs fungierten in den vergangenen Monaten als Vorboten auf das neue Album "Crossover Ministry", das am kommenden Freitag, den 3. Februar bei Relapse erscheint. Auf der Platte sind 18 Songs enthalten, während der Aufnahmen hatten Iron Reagan aber noch einen weiteren eingespielt: Die B-Seite "Take The Fall" hat es als einziger Track nicht auf das Album geschafft, Iron Reagan hatten mit dem Song kürzlich auf die Wahl des neuen US-Präsidenten Donald Trump reagiert und sich unmissverständlich gegen ihn positioniert.

Im April und Mai supporten Iron Reagan die Death-Metaller Napalm Death auf ihrer Tour in Deutschland. Die Termine findet ihr weiter unten, Karten gibt es bei Eventim.

Album-Stream: Iron Reagan - "Crossover Ministry"

Live: Napalm Death + Iron Reagan + Brujeria

28.04. Flensburg - Roxy Music Hall

29.04. Magdeburg - Factory

01.05. Köln - Underground

02.05. Berlin - SO 36

07.05. Saarbrücken - Garage

19.05. Karlsruhe - NCO

20.05. München - Backstage