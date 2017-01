Kreator huldigen mit Video zu "Fallen Brother" verstorbenen Rock-Größen

In ihrem neuen Video zum Song "Fallen Brother" erweisen Kreator verstorbenen Rock- und Metal-Persönlichkeiten wie Lemmy, Peter Steele, David Bowie und vielen weiteren die Ehre. Außerdem gibt es ein weiteres Track-by-Track-Video zu den Songs des neuen Albums "Gods Of Violence" - und wir verlosen exklusive T-Shirts zur Platte.

Im Video zu "Fallen Brother" verbeugen sich Kreator vor zahlreichen verstorbenen Persönlichkeiten der Rock- und Metalwelt: Fotos von Lemmy, AC/DCs Bon Scott, Peter Steel von Type O Negative, Prince oder Phyl Lynott von Thin Lizzy werden symbolisch den Flammen übergeben - während Kreator-Kopf Mille Petrozza im Song davon singt, dass die Rock-Gemeinschaft keinen ihrer Helden je vergessen wird.

"Fallen Brother", das Petrozza zum Teil auf Deutsch singt, und in dem der schweizerische Neo-Schlagersänger Dagobert einen Gastauftritt hat, stammt vom neuen Album "Gods Of Violence", das am vergangenen Freitag erschienen war. Dazu gibt es nun auch ein drittes Track-by-Track-Video, in dem Petrozza die Hintergründe der einzelnen Albumsongs erklärt. Unten findet ihr den Clip.

Anlässlich der Albumveröffentlichung verlosen Kreator bei uns auch elf exklusive T-Shirts, die ihr in unserer Verlosungsrubrik gewinnen könnt.

Im Februar sind Kreator zusammen mit Sepultura, Soilwork und Aborted auf Tour. Karten gibt es bei Eventim.

Kürzlich hatte die Band bereits eine exklusive Release-Show in Berlin gespielt.

Video: Kreator - "Fallen Brother"

Video: Kreator - "Gods Of Violence"-Track-by-Track 3

VISIONS empfiehlt:

Kreator + Sepultura + Soilwork + Aborted

03.02. München - Tonhalle

04.02. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt

17.02. Wiesbaden - Schlachthof

18.02. Berlin - Columbiahalle

19.02. Pratteln - Z7 Konzertfabrik

04.03. Essen - Grugahalle