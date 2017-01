Unveröffentlichte Version von Dave Grohls erstem Song "Gods Look Down" zu hören

Foto: Screenshot youtube.com/watch?v=0qzljlUVvfI

Der erste je von Dave Grohl geschriebene Song ist in einem Outtake der Foo-Fighters-Doku "Sonic Highways" in einer unveröffentlichten Version zu hören. Grohl hatte das Stück 1989 noch vor seinem Einstieg als Schlagzeuger bei Nirvana für die Washingtoner Hardcore-Band Scream geschrieben und aufgenommen. Im Video kommentiert Grohl die Aufnahme humorvoll: "Ich klinge wie ein Mädchen."

Fans dürften das grungige "Gods Look Down" bereits kennen: Scream hatten sich zwar schon 1990 aufgelöst, Dave Grohl wechselte zu Nirvana - "Goods Look Down" erschien aber dennoch auf dem letzten, erst 1993 veröffentlichten Scream-Album "Fumble".

Nun gibt es in einem Outtake der Foo Fighters-Doku "Sonic Highways" ein Wiedersehen mit dem Song: Dort sitzen Grohl und der langjährige Foo-Fighters-Produzent Barrett Jones zusammen und hören sich die originale Acht-Spur-Aufnahme an. Jones hatte den Song seinerzeit in seinem Laundry Room Studio mit Grohl aufgenommen, der in dieser Version zum ersten Mal sämtliche Instrumente und den Gesang selbst übernommen habe.

Grohl amüsiert sich im Video über sein jüngeres Ich. "Ich klinge wie ein Mädchen", raunt er teils amüsiert, teils erschrocken seinem Produzenten zu. "Ich glaube, damals waren mir noch keine Eier gewachsen." Anschließend schwelgen beide noch ein wenig in Erinnerungen an die Aufnahmen.

Die Foo Fighters hatten 2014 zu ihrem gleichnamigen Album die Dokumentation "Sonic Highways" veröffentlicht, für die Grohl in verschiedenen Städten Persönlichkeiten der lokalen Musikszene traf, die dortige Geschichte beleuchtete, alte Songs wiederentdeckte, berühmte Studios besuchte und dort neue Stücke aufnahm.

In diesem Jahr nehmen sich die Foo Fighters neben wenigen Konzerten angeblich Zeit, um an einem neuen Album zu arbeiten. Ende vergangenen Jahres hatten die Aufnahmen laut Schlagzeuger Taylor Hawkins aber noch nicht begonnen. Im Sommer sind bisher keine Deutschland-Konzerte bestätigt, die Foo Fighters treten aber bei einer Reihe von Festivals in Europa auf.

Nach "Sonic Highways" waren 2015 noch die EPs "Songs From The Laundry Room" und "Saint Cecilia" erschienen.

Video: Foo Fighters - "Sonic Highways" (Outtakes)

Live: Foo Fighters

25.06. Gdynia - Open'er Festival

30.06. Roskilde - Roskilde-Festival

02.07. Werchter - Rock Werchter-Festival

06.07. Madrid - Mad Cool Festival

07.07. Algés - NOS Alive Festival