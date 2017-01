Erster Trailer zur neuen The-Stooges-Doku "Gimme Danger" online

Eine Kombination, bei der eigentlich nichts schief gehen kann: Regisseur Jim Jarmusch hat mit "Gimme Danger" eine Dokumentation über The Stooges und Iggy Pop gedreht. Einen Trailer zum Film gibt es jetzt zu sehen.

Am 27. April kommt "Gimme Danger" in die deutschen Kinos. Wenig Tage zuvor wird The Stooges-Frontmann Iggy Pop 70 Jahre alt. Ein passender Zeitpunkt also, um die Geschichte der "wichtigsten Rockband aller Zeiten" aufzurollen, wie Jarmusch im ersten Trailer zum Film sagt.

Darin kommt allerdings nicht nur Pop zu Wort, sondern auch die anderen drei Mitglieder von The Stooges. Dazu gibt es einen kurzen Ausschnitt eines TV-Auftritts von Pop, in dem David Bowie neben ihm sitzt und sich köstlich amüsiert.

Der Soundtrack zu "Gimme Danger" erscheint am 24. Februar auf CD mit 14 Songs vornehmlich aus der Frühphase der Band. Die Vinylausgabe veröffentlicht Rhino erst am 7. April, sie enthält lediglich zehn Songs. Über das Tracklisting und das Cover hatten wir vor einigen Tagen berichtet.

Video: "Gimme Danger"-Trailer