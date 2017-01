Newsflash (Slayer, Kraftwerk, Bad Brains u.a.)

Neuigkeiten von Slayer, Kraftwerk, Bad Brains, Smile And Burn, Nick Cave, Napalm Death, Black Sabbath, Iron Maiden, Corey Taylor, TV On The Radio, Behemothund vier Typen in einem Gitarrenshop und Ian Scott.

+++ Slayer-Gitarrist Kerry King hat Stellung zu den Äußerungen Tom Arayas auf Instagram genommen. Der Sänger und Bassist der Thrash-Metal-Band hatte am 20. Januar ein bearbeitetes Bild veröffentlicht, dass die Musiker von Slayer zusammen mit Donald Trump zeigte. Aufgrund etlicher kritischer Fan-Kommentare hatte der Musiker daraufhin den Begriff "Snowflakes" benutzt, der als Beleidigung für liberale Wählerschaften fungiert und außerdem einen homophoben Witz gemacht. Nun meldete sich Arayas Bandkollege Kerry King zu Wort und kommentierte dessen Äußerungen. "Diese Präsidentschaftswahl war definitiv eines der entzweiendsten und polarisierendsten Ereignisse, das ich seit langem erlebt habe.[...] Ich finde, dass soziale Medien viel mehr nutzen, als das sie schaden. Trotzdem ist die Social-Media-Seite einer Band lediglich für Bandbelange geeignet und nicht für die persönliches Geschmäcker eines Einzelnen", kommentierte King die Nutzung des offiziellen Slayer-Accounts seitens Arayas. "Versteht das nicht falsch; das bedeutet nicht Kerry gegen Tom. Tom ist mein Bruder. Ich habe definitiv eine andere Meinung zu diesem Foto, aber das bedeutet nicht das Ende der Welt. Ich liebe die Beziehung zwischen Slayer und den Fans. [...] Lasst uns uns lieber darauf konzentrieren unsere gemeinsamen Feinde zu schlachten", schlichtete der Gitarrist. Es solle zu keinem Zerwürfniss zwischen der Band und den Fans oder innerhalb der Fanszene kommen. Neben Kerry King hatte auch Arayas Tochter Ariel die Handlungen ihres Vaters kommentiert. In einem ausführlichen Post nahm die 20-jährige ihren Vater in Schutz und erklärte, dass Araya weder Rassist sei, noch homophob veranlagt. "Er mag keine Idioten. Er ist nur ein Mann, dessen Worte aus dem Kontext gerissen wurde", milderte sie die harten Worte des Slayer-Frontmannes. Tom Araya hatte sich selbst bislang nicht zu den Vorkommnissen geäußert.

Facebook-Post: Ariel Araya verteidigt ihren Vater

Instagram-Post: Kerry King kommentiert das Verhalten von Tom Araya

For the Slayer fans who follow me and are aware of the post on the Slayer Instagram, there's an official statement out on many websites. However, Kerry also wanted me to post this for him to you. If you're just here for the animals, you can skip this post haha! Ein von Ayesha King (@slaywhore) gepostetes Foto am 26. Jan 2017 um 21:43 Uhr

+++ Kraftwerk haben ein 3-D-Konzert zum Start der Tour De France in Düsseldorf angekündigt. Am ersten Juli werden die Elektro-und Krautrock-Pioniere ein Open-Air-Konzert im Düsseldorfer Ehrenhof spielen. Unterstützung erhalten die Musiker dabei von der französischen Synthie-Band Air. Kraftwerk sind selbst große Fans des Radsportes und widmeten der Tour De France sogar 2003 das Soundtrack-Konzeptalbum "Tour de France 2003 - Soundtrack". Dieses werden die drei Musiker bei ihrem Auftritt in Gänze aufführen. Schon 1983 hatten sie einen Song namens "Tour de France" veröffentlicht. Karten für die Veranstaltung gibt es auf der ofiziellen Webseite von Kraftwerk.

Live: Kraftwerk + Air

01.07. Düsseldorf - Ehrenhof

+++ Bad Brains wollen nach eigener Aussage noch in diesem Herbst an neuer Musik arbeiten. Während eines Q&A-Events kündigte Frontmann H.R. an: "Ich habe mit Doc und Daryl darüber gesprochen, ob wir uns nicht im Herbst treffen wollen". Ob die Hardcore-Veteranen aus Washington D.C. allerdings auch planen, ein neues Album aufzunehmen, oder lediglich zusammen ein paar Songs schreiben, ist bislang nicht bekannt. Bereits im Dezember 2016 hatten sich die Musiker über ein mögliches neues Album geäußert. Das aktuelle Werk der Musiker, "Into The Future", war bereits im November 2012 erschienen.

+++ Smile And Burn haben ein absurdes Musikvideo zum Titel "Not Happy" veröffentlicht. In dem kurzen Clip wechseln sich energetische Szenen der Band mit Aufnahmen von Unfällen oder Naturkatastrophen ab. Diese sind allerdings bearbeitet und völlig überspitzt dargestellt - so ist beispielsweise eine riesige Staubwolke auf einem Spielplatz oder ein Vulkanausbruch über einem Trampolin zu sehen. Die schnellen Schnitte und die verwackelte Kamera passen sich dabei dem Titel an, der im Vergleich zu anderen Songs der Berliner Punkrocker wesentlich brutaler ausfällt und Elemente des Hardcore beinhaltet. Bereits im vergangenen November hatte das Quintett ein Musikvideo zur Pop-Punk-Hymne "Good Enough" veröffentlicht. Das beide Titel auch live funktionieren werden Smile And Burn im März beweisen, wenn sie mit ihrem kommenden Album "Get Better Get Worse" auf ausgedehnte Deutschlandtour kommen. Karten für die Konzerte sind bei Eventim erhältlich.

Video: Smile And Burn: Not Happy

Live: Smile And Burn

10.03. Leipzig - Conne Island

11.03. Jena - Kassablanca

13.03. München - Sunny Red

14.03. Nürnberg - Club Stereo

15.03. Wien - B72

17.03. Rorschach - Treppenhaus

18.03. Stuttgart - 1210

20.03. Frankfurt/Main - Nachtleben

21.03. Köln - Underground

22.03. Dortmund - FZW

23.03. Hamburg - Hafenklang

24.03. Hannover - Lux

25.03. Bremen - Tower

26.03. Bielefeld - Nr. z. P.

31.03. Berlin - Musik & Frieden

+++ Nick Cave hat eine australische Ehrenauszeichung erhalten. Im Rahmen der jährlich stattfindenden Verleihung am australischen Nationalfeiertag war der Musiker für seine "hervorragenden Dienste für Australien oder die Menschheit im Allgemeinen" ausgezeichnet worden. Diese Dienste umfassen dabei "seine Darstellungen als Musiker, Songwriter, Autor und Schauspieler national und international und dienen als Vorreiter für die australische Musikkultur und ihr Erbe." Mitte des Monats hatte sich Cave in einem Interview erstmals zum Unfalltod seines Sohnes geäußert unter dessen Einfluss das aktuelle Album "Skeleton Tree" entstanden war.

Video: Interview Nick Cave

+++ Napalm Death haben eine Europa-Tour angekündigt. Im Zuge der im Frühjahr startenden Konzerte kommt die Death-Metal-Band auch für sieben Termine nach Deutschland und bringt sich musikalische Unterstützung mit. Unter dem Namen "Campaign For Musicial Destruction Europe Tour" wird der Teil der Tour, welcher auch die Shows in Deutschland umfasst gemeinsam mit Iron Reagan und Brujeria absolviert werden. Im vergangenen November hatten Napalm Death ihr Best-of-Album "The Best Of Napalm Death" veröffentlicht. Tickets für die ab 28. April stattfindenden Kopnzerte siond via Eventim erhältlich.

Live: Napalm Death + Iron Reagan + Brujeria

28.04. Flensburg - Roxy Music Hall

29.04. Magdeburg - Factory

01.05. Köln - Underground

02.05. Berlin - SO 36

07.05. Saarbrücken - Garage

19.05. Karlsruhe - NCO

20.05. München - Backstage

+++ Der ehemalige Black Sabbath-Keyboarder Geoff Nicholls ist tot. Der Musiker, der von 1979 bis 2004 Teil der Band war, erlag im Alter von 68 Jahren am vergangenen Samstag einem Krebsleiden. Online äußerten sich Bandkollegen zum Tod des Freundes. So erklärte Ozzy Osbourne: "Geoff Nicholls war ein großartiger Freund von mir für eine lange Zeit. Er wird sehr fehlen. Ich bin sehr traurig über die Neuigkeiten." Gitarrist Tony Iommi postete ein gemeinsames Foto und schrieb: "Er hat schon seit einiger Zeit an Lungenkrebs gelitten und den Kampf heute morgen verloren. Geoff und ich haben uns immer sehr nahe gestanden und er ist ein wahrer Freund für mich gewesen, der mich die letzten 40 Jahre unterstützt hat. Ich werde ihn sehr vermissen und er wird in meinem Herzen weiterleben, bis wir uns wiedertreffen." Iommi selbst hatte zuletzt in Bezug auf seinen eigenen Kampf gegen den Krebs positive Neuigkeiten verkündet.

Facebookpost: Tony Iommi zu Geoff Nicholls Tod

+++ Iron Maiden haben ein zusammengeschnittenes Livevideo zum Song "Wasted Years" veröffentlicht. Das Material für den Clip wurde bereits 2015 bei mehreren Konzerten aufgezeichnet. Besonders beeindruckend sind dabei die mit der Musik abgestimmten Lichteffekte und der gigantische Bühnenaufbau. "Wasted Years" war bereits auf dem 1986er Werk "Somewhere In Time" erschienen. Außerdem stellte es immer das letzte Stück der Setliste dar und wurde deshalb im Vergleich zur Albumvariante um ein verlängertes Outro erweitert. Noch in diesem Jahr wird die Heavy-Metal-Band mehrere Konzerte in Nordamerika spielen und damit die Welttournee zu ihrem aktuellen Album "The Book Of Souls" fortsetzen. Termine in Deutschland sind bislang nicht bekannt.

Live-Video: Iron Maiden - "Wasted Years"

+++ Corey Taylor hat im Rahmen eines Tribute-Konzertes David Bowies "China Girl" gecovert. Bei der Veranstaltung, bei der unter anderem auch Sting und Ian Astbury den verstorbenen Ausnahmekünstler ehrten, bot der Slipknot-Frontmann eine Version des Titels, die sich durch einen Blues-Rock-Einschlag und ein ausgedehntes Gitarrensolo von der Ursprungsversion unterscheidet. Auch die voluminöse und kratzige Stimme Taylors lässt den Titel härter klingen als das Original. Dieses war bereits 1983 auf dem Album "Let's Dance" erschienen. Zuletzt wurde eine Briefmarkenkollektion der Rock-Ikone angekündigt. Außerdem waren die wohl letzten Aufnahmen Bowies veröffentlicht worden.

Live-Video: Corey Taylor - "China Girl"(David-Bowie-Cover)

+++ TV On The Radio haben den von Prince komponierten Song "Nothing Compares 2 You" live gecovert. Die Indierocker traten an der Yale University im Rahmen der "Blackstar Rising & The Purple Reign"-Konferenz auf. Die Veranstaltung war ins Leben gerufen worden, um David Bowie und Prince zu ehren. Der Track erlangte vor allem durch die Sängerin Sinead O'Connor große Bekanntheit, stammt ursprünglich allerdings aus der Feder von Prince. Neben Konzerten hatten auch Vorträge und Diskussionen zu den Themen Experimentalismus, Performance, Sexualität, Vergänglichkeit und Grenzen stattgefunden. Initiiert worden war das Event von Yale Professor und Pitchfork Mitarbeiter Daphne A. Brooks.

Video: TV On The Radio - "Nothing Compares 2 You" (Prince Cover)

+++ Behemoth haben die Veröffentlichung eines neuen Bieres angekündigt. Die Death-Metal-Band wird am 15. Februar ihr Bier "Fenix" auf den Markt bringen. Zu diesem Zweck hatten sich die Musiker mit der polnischen Brauerei Browar Perun zusammen getan. Genauere Informationen sollen in Kürze folgen, wie die Band in einem Facebook-Post schrieb. Die Zusammenarbeit mit der Brauerei ist dabei nicht die erste, "Fenix" ist bereits das fünfte Bier der polnischen Band. Zuletzt hatten auch Anthrax ein eigenes Gebräu beworben.

Facebookpost: Behemoth über ihr neues Bier

+++ Apropos Anthrax: Wenn Gitarrist Scott Ian nicht gerade mit Bierbrauen beschäftigt ist, geht er auch mal Gitarrensaiten kaufen. Diese Tatsache machte sich die Gitarrenfirma Gibson zunutze und spannte den Musiker für ihre Mini-Serie "Four Guys At A Guitar Shop" ein. In der zweiten Folge der vierteiligen Reihe hat Ian einen Cameoauftritt. Während im Video vier Guitar-Dudes ausgiebig darüber diskutieren, ob Waschbären die besseren Gitarristen sind, weil sie ja schließlich immer saubere Hände haben, will der Musiker einfach nur ein paar Saiten kaufen. Was darauf folgt, kann zurecht als pure Eskalation beschrieben werden, zumindest in einer Welt in der vier verballerte Typen über die Fingerfertigkeiten von Waschbären fachsimpeln.

Video: Four Guys AT A Guitar Shop - Folge 2