VISIONS empfiehlt: King Gizzard & The Lizard Wizard kommen auf Tour

Die australischen Psychedelic-Rocker King Gizzard & The Lizard Wizard kommen im Juni für eine Club- und zwei Festival-Shows nach Deutschland. Wir präsentieren euch die Band.

Dass die superproduktiven Psychedelic-Alleskönner überhaupt Zeit für Touren und ihre eigens veranstalteten Mini-Festivals haben, ist ein Wunder. Denn King Gizzard & The Lizard Wizard veröffentlichen mit "Flying Microtonal Banana" am 24. Februar nicht nur ihr neuntes Album in sechs jahren - sie haben für 2017 auch noch vier weitere Alben in Aussicht gestellt.

Mittlerweile hat sich das Septett inklusive zweier Schlagzeuger und einem Mundharmonika spielenden Keyboarder auch bei uns als fantastische Liveband etabliert. So spielten King Gizzard etwa in Berlin im Februar 2016 erst im ausverkauften Bi Nuu, um nur ein halbes Jahr später das SO36 komplett zu füllen.

Am 19. Juni wird die Band nun in Berlin im neu aufgelegten Festsaal Kreuzberg (Ex-White Trash Fast Food) spielen. Am 17. Juni sind sie außerdem auf dem ausverkauften Freak Valley Festival in Netphen-Deuz zu Gast und am 18. Juni auf dem Maifeld Derby in Mannheim.

Karten für die Show in Berlin gibt es hier.

Vom neuen Album hatte die Band bereits die Vorabsongs "Rattlesnake", "Nuclear Fusion" und "Sleep Drifter" veröffentlicht.

VISIONS empfiehlt:

King Gizzard & The Lizard Wizard

17.06. Netphen-Deuz - Freak Valley

18.06. Mannheim - Maifeld Derby

19.06. Berlin - Festsaal Kreuzberg