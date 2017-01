VISIONS Premiere: Dave Hause streamt neues Album "Bury Me In Philly"

Am Freitag veröffentlicht Punk-Songwriter Dave Hause sein neues Album "Bury Me In Philly". Bei uns hört ihr die Platte schon jetzt in voller Länge.

Dave Hause hat auf dem neuen Album seine persönliche, ur-amerikanische Musik-Melange noch weiter verfeinert: Frank Turner-Hymnen, Gaslight Anthem-Pathos und Chuck Ragan-Feuer geben sich die Klinke in die Hand, Barrock trifft auf Arbeiter-Folk, Klavier auf Stromgitarre. Bei Hause schwingt wegen seines zwanglosen Verhältnisses zum großen Pop zudem immer auch eine Spur Bryan Adams mit, ernsthaft ergibt er sich dem Kitsch aber nie.

"Bury Me In Philly" ist dabei eine sehnsüchtige Würdigung von Hause' Heimatstadt, viel mehr aber noch eine Liebeserklärung an jenes Amerika voller hemdsärmeliger Blue-Collar-Romantik, das es so heute vermutlich kaum noch gibt - oder eben nur in den süffigen Rootsrock-Songs von Hause. Unten könnt ihr die ganze Platte streamen.

Ab März bringt Hause die neue Platte gemeinsam mit seiner Backing-Band The Mermaid und unterstützt durch die Alternative-Rocker Dead Heavens und Folker Robyn G Shiels hierzulande auch auf die Bühne. Karten gibt es bei Eventim.

Album-Stream: Dave Hause - "Bury Me In Philly"

VISIONS empfiehlt:

Dave Hause & The Mermaid + Dead Heavens + G. Shiels

01.03. Köln - Gloria

02.03. Hannover - Faust

03.03. Berlin - Gretchen

04.03. Münster - Skaters Palace

05.03. Wiesbaden - Schlachthof

06.03. Wien - Arena

07.03. München - Strom

08.03. Zürich - Dynamo

09.03. Stuttgart - Universum