Mastodon kündigen Album "Emperor Of Sand" an, streamen Song "Sultan's Curse"

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Nach dem ersten optischen und akustischen Teaser haben Mastodon nun ihr neues Album "Emperor Of Sand" für Ende März angekündigt - und direkt den Opener "Sultan's Curse" ausgekoppelt.

Einige Sekunden lang tippt Schlagzeuger Brann Dailor im neuen Song nur sanft das Ride-Becken an, erst dann bricht krachend ein Mastodon-Riff in der Tradition von Songs wie "High Road" vom Vorgängeralbum "Once More 'Round The Sun" los. "Sultan's Curse" zeigt im Folgenden alles, wofür Mastodon geliebt werden: Das massive, aggressiv marschierende Riffing der "Blood Mountain"-Ära geht im progressiven Himmel und elegischen Momenten wie auf "Crack The Skye" auf. Nach der Hälfte der vier Minuten füllt sich das Stück zudem immer weiter mit jener Melodieseligkeit, die schon "Once More 'Round The Sun" auszeichnete - allerdings weniger spacig, sondern eher klassisch an den 70er-Hymnen orientiert, wie auch Brent Hinds' Solo beweist.

Nach der ersten Hör- und Artwork-Probe von gestern machen Mastodon nun Nägel mit Köpfen: "Sultan's Curse" ist der erste Vorgeschmack auf ihr siebtes Album "Emperor Of Sand", das am 31. März erscheinen wird. Unten findet ihr auch das Cover und die Tracklist.

Die Platte hatte die Band zuvor schon mit einer Reihe von Teaser-Videos humorvoll angedeutet. Auf dem Album wird auch erneut Scott Kelly von Neurosis als Gast zu hören sein, der bereits seine ersten Eindrücke der neuen Mastodon-Platte verraten hatte.

Abgeschlossen waren die Albumarbeiten schon im November gewesen.

Anfang des Jahres hatte Gitarrist Brent Hinds wieder für Aufsehen gesorgt, weil er sein berüchtigtes Zitat, demzufolge er Heavy Metal hasse, geradegerückt hatte. Der Ausspruch sei aus dem Zusammenhang gerissen gewesen, er hasse lediglich durchschnittlichen Metal, von dem es viel gebe.

Cover & Tracklist: Mastodon - "Emperor Of Sand"

01. "Sultan's Curse"

02. "Show Yourself"

03. "Precious Stones"

04. "Steambreather"

05. "Roots Remain"

06. "Word To The Wise"

07. "Ancient Kingdom"

08. "Clandestiny"

09. "Andromeda"

10. "Scorpion Breath"

11. "Jaguar God"

Stream: Mastodon - "Sultan's Curse"