Iron Magazine (Danko Jones, Circle) streamen Debütsingle "Queen Of Hell"

Obwohl Danko Jones am 3. März schon ihr neues Album "Wild Cat" veröffentlichen, sind ihr namensgebender Sänger und Gitarrist sowie Bassist John Calabrese offenbar noch nicht genug ausgelastet: Zusammen mit den beiden Circle-Mitgliedern Jussi Lehtisalo und Tomi Leppänen haben sie nun die Band Iron Magazine ins Leben gerufen. Ihre Debüt-EP "Queen Of Hell" erscheint zwei Wochen nach der kommenden Danko-Jones-Platte am 17. März bei Ektro.

Den Titeltrack gibt es daraus schon zu hören: "Queen Of Hell" ist ein mit Lasergeräuschen infizierter Hardrock-Song, der in den Strophen lässig nach vorne treibt und von weichen, im Refrain langgezogenen Vocals getragen wird. Bei Soundcloud steht der Track als Stream bereit.

Konzerte hat die Band bislang nicht angekündigt. Im März sind Danko Jones vorerst mit den norwegischen Hardrockern Audrey Horne auf Tour in Deutschland. Karten gibt es bei Eventim.

Stream: Iron Magazine - "Queen Of Hell"

Cover & Tracklist: Iron Magazine - "Queen Of Hell"

01. "Queen Of Hell"

02. "556"

03. "Foes To Fire"

04. "Rise Of The Deth"

VISIONS empfiehlt:

Danko Jones + Audrey Horne

17.03. Frankfurt/Main - Batschkapp

21.03. Köln - Live Music Hall

22.03. Berlin - Huxley's Neue Welt

25.03. Dresden - Beatpol

26.03. München - Backstage

31.03. Bochum - Matrix