Modern Baseball spielen Europatour ohne psychisch erkrankten Sänger

Heute spielen Modern Baseball das erste Konzert ihrer Europatour in Paris. Nicht dabei ist ihr Sänger und Gitarrist Brendan Lukens, der sich zuhause um seine mentale und physische Gesundheit kümmert. In einem Statement erklärt er seine "unglaublich schwere" Entscheidung.

"Es war eine unglaublich harte Entscheidung für mich, und es war noch härter, mich selbst und die Band damit zu konfrontieren, wie ich mich fühle", schreibt Brendan Lukens in einem kurzen öffentlichen Brief auf Facebook. Der Sänger, Gitarrist und Hauptsongschreiber von Modern Baseball wird die Band nicht bei ihrer heute in Paris startenden Europatour begleiten. Grund dafür ist sein schlechter psychischer Gesundheitszustand. Lukens, der wegen Angststörungen und Depressionen schon 2015 Shows in Australien und England absagen musste, möchte sich nun zuhause um sich selbst kümmern. "Psychische Krankheiten sind sehr ernst, man darf sie nicht auf die leichte Schulter nehmen."

In seinem Statement appeliert Lukens auch an Fans, die selbst unter psychischen Störungen leiden: Mit dem Brief hat der Sänger ein Foto mit Notfallnummern für Depressionen und andere (akute) psychische Erkrankungen geteilt. "Es ist eine lange Reise, bis man seine Krankheit versteht und überwindet, aber ich glaube so sehr an euch alle und mich selbst. Wenn ihr oder ein Freund von euch sich jemals alleine, depressiv, traurig, verwirrt oder was auch immer fühlt - hier sind ein paar Telefonummern, die ihr anrufen könnt. Noch mal: Ich liebe euch alle sehr, wir sprechen uns bald."

Modern Baseball sind ab morgen zusammen mit Thin Lips und The Superweaks auch in Deutschland live zu erleben. Für die Tour hatte das Emo-Punk-Dreigespann aus Philadelphia eine exklusive Split-Seven-Inch angekündigt, der darauf enthaltene Modern-Baseball-Song "This Song Is Gonna Buy Brendan Lukens A New Pair Of Socks" feierte vergangene Woche bei uns seine Premiere im Stream. Karten für die Tour gibt es bei Eventim.

Facebook-Post: Modern Baseball gehen ohne Brendan Lukens auf Tour

Live: Modern Baseball + Thin Lips + The Superweaks

27.01. Wiesbaden - Schlachthof

28.01. Luzern - Treibhaus

30.01. München - Ampere

01.02. Wien - B72

03.02. Berlin - Lido

07.02. Hamburg - Hafenklang

10.02. Köln - Underground