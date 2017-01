Van Holzen übernehmen VISIONS-Instagram-Account

Was ist das für eine Perspektive, wenn man als hochgehandelter Newcomer gerade auf sein Debütalbum zusteuert? Wir überlassen dem Alternative-Trio Van Holzen für einen Tag unseren Instagram-Account - auf dem es unter anderem ein Wiedersehen mit VISIONS-Autor Frederik Tebbe festhalten wird.

Schon Ende 2016 hatte Frederik Van Holzen im Studio in einer Berghütte in der Schweiz besucht und der Band bei den Aufnahmen zu ihrem Debütalbum "Anomalie" über die Schultern geschaut, das nun am 3. März bei Warner erscheint. Am morgigen Freitag wird er die Band nun erneut für eine große Geschichte in VISIONS in Köln zum Interview treffen - und ihr seid ganz nah mit dabei und werft einen Blick hinter die Kulissen.

Was Van Holzen rund um das Interview alles im Bild festhalten, könnt ihr am Freitag auf dem Instagram-Account von VISIONS verfolgen. Außerdem findet ihr hier unten eine Galerie, in der unsere Bilder beziehungsweise in diesem Fall die von Van Holzen auftauchen.

Falls ihr die Alternative-Newcomer noch gar nicht richtig kennt: Die Band zählt mit ihrem Debütalbum zu unseren großen Hoffnungen für 2017. Entfacht hatten die drei Schwaben diese schon mit ihrer im vergangenen Sommer erschienenen Debüt-EP.

Einen ersten Vorgeschmack auf die neuen Aufnahmen gab es zunächst im vergangenen Jahr mit dem Video zu "Herr der Welt", gerade erst gestern erschien auch ein Clip zum Song "Schüsse".

Wer angefixt ist, hat dann auch bald die Chance, sich die junge Band live anzusehen: Ab März stellen Van Holzen ihr Album mit einer Tour vor. Karten gibt es bei Eventim.

Instagram-Posts: Van Holzen posten Fotos rund um unser großes Interview

VISIONS empfiehlt:

Van Holzen

01.03. Berlin - Musik & Frieden

02.03. Hamburg - Hafenklang

03.03. Köln - Blue Shell

04.03. Ulm - Club Schilli