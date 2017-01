VISIONS empfiehlt: Rising kommen auf Tour, streamen neuen Song "Beautiful Tomorrow"

Mit ihrem aktuellen Album "Oceans Into Their Graves" waren Rising 2016 vom Trio zum Quintett gewachsen, in den Sludge-Sound der "dänischen Mastodon" schlich sich mehr Heavy Metal. Wie die Veränderungen sich auf die Liveshow der Band ausgewirkt haben, können Fans nun auf der Frühjahrs-Tour der Band überprüfen. Vorfreude darauf schürt der neue Song "Beautiful Tomorrow" im Stream.

Und zwar hautnah: Bei den fünf Terminen Ende März spielen Rising in eher kleineren Läden, in denen man noch die Chance hat, mit der Band auf Tuchfühlung zu gehen - und den gewaltigen, melodischen Sludge- und Doom-Sturm der fünf Dänen mit jeder Faser zu spüren. Karten gibt es bei Eventim.

Nach ihrem zweiten Album "Abominor" (2013) hatte die Band sich 2016 ein Stück weit neu erfinden müssen: Sänger und Schlagzeuger hatten das Trio verlassen, Hauptsongwriter Jacob Krogholt stand allein da. Mit neuen Mitstreitern reformierte er die Band, den wuchtigen Sludge Metal in der Tradition von Mastodon bereicherten bei dem neu entstandenen Quintett bald klassische Heavy-Metal-Gitarren, zudem bescherte die melodischere Stimme von Morten Grønnegaard der Band gesanglich neue Möglichkeiten.

Das erste Rising-Album in neuer Besetzung, "Oceans Into Their Graves", hatte die Band im April 2016 veröffentlicht und kurz zuvor auch schon als Stream veröffentlicht. Mit "Beautiful Tomorrow" haben Rising nun auch einen Bonus-Track aus den Aufnahme-Sessions veröffentlicht. Der Song steht bei Bandcamp zum kostenlosen Download bereit.

Stream: Rising - "Beautiful Tomorrow" (Bonus-Track)

Oceans Into Their Graves by RISING

VISIONS empfiehlt:

Rising

23.03. Lübeck - VeB

24.03. Dresden - Bärenzwinger

25.03. Leipzig - Akko Hummus Bar

26.03. Osnabrück - Bastard Club

27.03. Kiel - Alte Meierei