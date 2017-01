Endlich zurück: Japandroids mit großer Story in VISIONS 287

Fünf Jahre hat es gedauert, bis Japandroids ihre dritte Platte fertig hatten. Mit der haben sie uns in Verzückung versetzt. Wir haben Britta Helm für unsere Abo-Titelgeschichte mit dem Indierock-Duo verkuppelt.

Gitarrist und Sänger Brian King und Schlagzeuger David Prowse sind Rock'n'Roll-Romantiker. Ihre Taten sind immerzu "Near To The Wild Heart Of Life" - was auch der Titel und der eröffnende Song des dritten Japandroids-Albums ist, das am 27. Januar, also kommenden Freitag, in die Läden kommt.

Für die Abo-Titelgeschichte zu VISIONS 287 hat sich unsere Autorin Britta Helm mit dem fantastischen und bislang nicht enttäuschenden Duo aus Kanada im Berliner Hotel Michelberger zusammengesetzt, um unter anderem zu erfahren, was in den letzten fünf Jahren passiert ist, bis das neue Album fertig war. In dem steckt nun mehr Bruce Springsteen als je zuvor - und es ist etwas aufgeräumter und weniger krachig: "Es ging nicht so sehr darum, die Regler durchweg auf zehn zu stellen", sagt Schlagzeuger David Prowse, "wir wollten ausprobieren, was darüber hinaus noch geht."

So viel sei an dieser Stelle verraten: Es geht einiges. Zumindest nach unserem Dafürhalten. Immerhin hat es "Near To The Wild Heart Of Life" in der ab heute am Kiosk zu findenden VISIONS 287 an die Spitze des Soundchecks geschafft.

Wie toll das Album ist, kann man bereits seit dem 19. Januar im Stream hören. Im April kommen Japandroids dann auf Tour. Karten gibt es bei Eventim.

Album-Stream: Japandroids - "Near The Wild Heart Of Life"

Japandroids

19.04. Hamburg - Uebel & Gefährlich 20.04. Köln - Gebäude 9 22.04. Berlin - Columbia Theater 23.04. Frankfurt/Main - Zoom