Prophets Of Rage haben Wort gehalten: Nachdem die Band um Rage-Against-The-Machine-Gitarrist Tom Morello im November 2016 neue Aktivitäten angekündigt hatte, meldete sie sich nun via Instagram aus dem Studio.

Es sind nur zwei Bilder von einem Mischpult und einem mit zwei Mikrofonen ausgestattetes Schlagzeug, die Tom Morello, Chuck D und B-Real gestern auf ihren Instagram-Kanälen teilten. Die schüren aber große Hoffnung auf neue Musik der Prophets Of Rage in 2017. Schließlich hatte die Allstar-Band schon im November weitere Aktivitäten angekündigt und neues Material in Aussicht gestellt. Ob sie derzeit an einer neuen EP oder einem Debütalbum arbeiten, ist nicht bekannt. Die Debüt-EP "The Party's Over" war im August 2016 via Caroline erschienen.

Im Sommer gastieren Prophets Of Rage für ein exklusives Konzert in Berlin und einige Festivalauftritte in Deutschland und Österreich. Alle Termine findet ihr weiter unten, Karten für die Show in der Hauptstadt am 7. Juni gibt es bei Eventim.

Zuletzt waren Prophets Of Rage zusammen mit Audioslave und weiteren Bands beim Anti-Inaugural Ball, einer Gegenveranstaltung zur Amtseinführung von Donald Trump als neuen US-Präsidenten, in Los Angeles aufgetreten.

Instagram-Posts: Prophets Of Rage arbeiten an neuer Musik

Time to work!! #prophetsofrage Ein von BReal™ (@breal) gepostetes Foto am 23. Jan 2017 um 18:17 Uhr

And now this. It all starts with this. #makinreckids Ein von Brad Wilk (@bradwilk) gepostetes Foto am 23. Jan 2017 um 15:42 Uhr

Recording #TheCounteroffensive @prophetsofrage Ein von Tom Morello (@tommorello) gepostetes Foto am 23. Jan 2017 um 20:55 Uhr

Live: Prophets Of Rage

02.-04.06. Nürnberg - Rock im Park

02.-04.06. Mendig - Rock am Ring

07.06. Berlin - Zitadelle

15.-17.06. Nickelsdorf - Novarock