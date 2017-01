Allstar-Projekt Crystal Fairy veröffentlicht dritten Vorab-Song "Crystal Fairy"

Crystal Fairy haben einen dritten Song von ihrem kommenden Debüt gestreamt. Der Song heißt wie die Band und das Album - und legt endgültig nah: In Sachen Sound scheint sich die Melvins-Fraktion der Supergroup klar durchzusetzen.

Die Melvins-Hälfte von Crystal Fairy, bestehend aus Gitarrist King Buzzo und Schlagzeuger Dale Crover, gibt offenbar die stilistische Route der Supergroup vor, die außerdem aus Omar Rodriguez (At The Drive-In, The Mars Volta, Antemasque) am Bass und seiner Partnerin Teri Gender Bender (Le Butcherettes) am Mikrofon besteht; beide kennt man in künstlerischer Allianz auch aus Projekten wie Bosnian Rainbows und Kimono Kult.

Bei Crystal Fairy genießt das Paar es offenbar, ein wenig Kontrolle aus der Hand zu geben, denn auch die zwei anderen Vorabsongs, "Drugs On The Bus" und "Chiseler", deuteten bereits in diese Richtung: mehr Metal und Heavy Rock, weniger Punk und Posthardcore. Gewissheit haben wir dann spätestens am 24. Februar, wenn das gleichnamige erste Album von Crystal Fairy auf Ipecac erscheint.

Stream: Crystal Fairy