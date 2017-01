VISIONS empfiehlt: Pulled Apart By Horses kommen auf Tour

Am 17. März veröffentlichen Pulled Apart By Horses ihr viertes Album "The Haze". Vier Wochen später kommt die Alternative-Rock-Band für drei Konzerte nach Deutschland - präsentiert von VISIONS.

Im November hatten Pulled Apart By Horses ihrem neuen Album einen ersten Song vorausgeschickt: Mit "The Big What If" kratzte die Band angriffslustig und bissig am Alternative, Garage und Retrorock.

Inzwischen hat die Band auch Details veröffentlicht: Ihr viertes Album heißt "The Haze" und erscheint am 17. März via Caroline. Via Facebook lobte die Band den "ausgesprochen talentierten" Ross Orton, mit dem sie die Platte in Sheffield aufgenommen und produziert haben. "Wir waren noch nie so aufgeregt, ein neues Album zu veröffentlichen. Wir haben jede Unze Energie, Gefühl und Kreativität in die Platte gesteckt."

Im April kommen Pulled Apart By Horses dann für drei Konzerte nach Deutschland. VISIONS präsentiert euch die Shows in Köln, Hamburg und Berlin. Karten gibt es bei Eventim.

Facebook-Post: Pulled Apart By Horses kündigen neues Album an

VISIONS empfiehlt:

Pulled Apart By Horses

11.04. Köln - MTC

12.04. Hamburg - Hafenklang

13.04. Berlin - Cassiopeia