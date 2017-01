Van Holzen präsentieren neuen Song "Schüsse"

Am 3. März erscheint das heiß erwartete Van Holzen-Debütalbum "Anomalie". Mit dem Song "Schüsse" hat das Alternative-Powertrio nun einen weiteren Song der Platte vorab ausgekoppelt.

"Schüsse" zeigt die subtilere, brodelndere Seite von Van Holzen: Ein abgehackter, hypnotischer, leicht dissonanter Groove schiebt den Song vorwärts, der Rhythmus und flimmernde Sex der Queens Of The Stone Age treffen auf den apathisch-nöligen Charme von Die Nerven. Zum Refrain hin legt der Song eine extra Schicht Gitarren auf, insgesamt lebt das Stück aber nicht von Dynamik, sondern von dem durchgehenden Beat. Ein Video zu dem Song soll am 25. Januar folgen, unten könnt ihr bereits einen ersten Teaser zu dem Clip sehen.

"Schüsse" ist bereits der zweite Track, den das ziemlich junge Trio seinem am 3. März bei Warner erscheinenden Debütalbum "Anomalie" vorausschickt. Zuvor gab es bereits "Herr der Welt" zu hören, der die Band mit seinen massiven Gitarren eher als deutsche Verwandschaft von Royal Blood ausweist. Band und Debüt gehören zu den großen Hoffnungen für 2017, weshalb wir sie euch auch hier nochmal ans Herz legen.

Bei VISIONS stand die Band schon in der Vergangenheit ziemlich hoch im Kurs - spätestens seit ihrer Debüt-EP und den ausgekoppelten Songs "Scheintot", "Wüste" und "Nackt" ist das Potenzial der drei Ulmer offensichtlich. Und auch die Vorhersage, dass man die Band beim Reeperbahnfestival 2016 nicht verpassen sollte, löste das Trio souverän auf der großen Bühne des Docks im Rahmen der Warner Music Night ein.

Gerade spielen Van Holzen noch zwei Shows mit Heisskalt. Im März ist die Band dann auf Release-Tour mit ihrer neuen Platte unterwegs. Karten gibt es bei Eventim.

Stream: Van Holzen - "Schüsse"

Facebook-Post: Van Holzen teasern Video zu "Schüsse"

VISIONS empfiehlt:

Van Holzen

20.01. München - Strom*

21.01. Stuttgart - LKA Longhorn*#

01.03. Berlin - Musik & Frieden

02.03. Hamburg - Hafenklang

03.03. Köln - Blue Shell

04.03. Ulm - Club Schilli

* mit Heisskalt

# mit Fjørt