Arcade Fire veröffentlichen neue Single "I Give You Power" mit Mavis Staples

Arcade Fire haben in der vergangenen Nacht überraschend den Song "I Give You Power" veröffentlicht. Die Botschaft des Songs, den sie gemeinsam mit Soul-Sängerin Mavis Staples aufgenommen haben, ist eindeutig. Das Timing der Veröffentlichung auch.

Am Abend vor der Amsteinsetzung von Donald Trump als 45. Präsidenten der USA haben Arcade Fire mit "I Give You Power" einen neuen Song veröffentlicht. Als Gastsängerin in dem Song ist Sängerin und Bürgerrechtlerin Mavis Staples zu hören. "I give you power/ over me/ I give you power/ but I gotta be free" heißt es darin, und wenig später: "I give you power/ I can take it away". Alle Einnahmen aus dem Verkauf des Songs gehen an die American Civil Liberties Union.

Auf Twitter kommentierte die Band die Veröffentlichung des Songs mit den Worten: "Es war noch nie so wichtig, dass wir zusammenhalten und aufeinander achtgeben." In einem Interview mit Zane Lowe, das Arcade Fire-Frontmann Win Butler dem Radiosender Beats 1 gab, erläuterte Butler die Motivation der Band, den Song jetzt zu veröffentlichen: "Am Vorabend der Amtseinsetzung von Trump ist es relativ leicht, sich vom Sofa einsaugen zu lassen und nur noch seinen eigenen News-Feed zu checken und CNN zu schauen. Wir sind Musiker und wir haben nichts anderes als unsere Musik. Als ich gestern mit Mavis Staples telefoniert habe, sagte sie, dass wir jetzt mehr als je zuvor zusammenhalten müssen. Den Song jetzt zu veröffentlichen, gibt uns ein Gefühl von Solidarität, er gibt uns das Gefühl, nicht vollkommen machtlos zu sein und hilft, uns darauf zu konzentrieren, was jeder einzelne von uns tun kann."

Angesprochen auf die nahe Zukunft von Arcade Fire antwortete Butler: "Die Zukunft ist ungewiss". Zeitgleich mit der Veröffentlichung des Songs posteten Arcade Fire auf Facebook ein kryptisches Bild. Derzeit arbeiten Arcade Fire an einem Nachfolger zu "Reflektor", der vermutlich noch im ersten Halbjahr 2017 erscheinen wird.

Video: Arcade Fire - "I Give You Power"

Tweet: Arcade Fire twittern neuen Song

It's never been more important that we stick together & take care of each other.

Love, Mavis Staples and Arcade Firehttps://t.co/4pz2rgNjYi — Arcade Fire (@arcadefire) 19. Januar 2017

Facebook-Post: Arrcade Fire veröffentlichen kryptisches Foto