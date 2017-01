INVSN streamen neuen Song "This Constant War"

Die schwedische Ex-Punk- und jetzt Wave/Postpunk-Band INVSN um Refused-Frontmann Dennis Lyxzén stellt den neuen Song "This Constant War" vor. Der ist ein erster Vorgeschmack auf das neue Album der Band.

Seit dem letzten, selbstbetitelten Album der schwedischen INVSN (ehemals: Invasionen) sind nun auch schon vier Jahre vergangen. Vier Jahre, in denen Sänger Dennis Lyxzén mit seiner Hardcore-Band Refused und dem Album "Freedom" ein beachtliches Comeback gefeiert hat.

Da der umtriebige Sänger sich offensichtlich nie Ruhe gönnt, soll demnächst mit seiner Band INVSN ein neues, bisher immer noch nicht namentlich erwähntes Album erscheinen. Schon im März 2016 war die Band dafür im Studio, seit August ist das Album fertig. Mit dem industriell krachigen "Immer zu" gab es auch schon einen Song daraus zu hören.

Mit "This Constant War" ist nun ein weiterer Song im Stream zu hören. Der ist zum Teil gar nicht weit von den Songs des letzten Refused-Albums entfernt und näher am Posthardcore als am zuletzt so 80er-treu formulierten Wave-Punk des Vorgängeralbums. Erscheinen wird das kommende Album über das Göteborger Label Woah Dad!.

Dem schwedischen Webmagazin "Bon" hat Lyxzén dazu auch ein Interview geben - und wer von euch Schwedisch kann, der wird das Gesagte auch verstehen.

Stream: INVSN - "This Constant War"