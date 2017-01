VISIONS Premiere: Modern Baseball streamen neuen Song "This Song Is Gonna Buy Brendan Lukens A New Pair Of Socks"

Die Emo-Punks Modern Baseball gehen Ende Januar mit Thin Lips und The Superweaks auf Tour. Bei den anstehenden Konzerten werden die Bands auch eine gemeinsame Split-Seven-Inch verkaufen. Wir haben Modern Baseballs neuen Song "This Song Is Gonna Buy Brendan Lukens A New Pair Of Socks" schon jetzt für euch exklusiv im Stream.

Modern Baseball, Thin Lips und The Superweaks: Gleich drei Bands aus Philadelphias Emo-Punk-Lager steigen Ende Januar für eine gemeinsame Tour in den Flieger nach Europa. Für die anstehenden Konzerte hat das Dreigespann eine exklusive Split-Seven-Inch angekündigt. Das Kleinformat enthält je einen neuen, bislang unveröffentlichten Song der Bands, und wird vorerst nur auf Tour erhältlich sein.

Um Vorfreude auf die Shows in Deutschland und Umgebung zu schüren, präsentieren wir euch das darauf enthaltene "This Song Is Gonna Buy Brendan Lukens A New Pair Of Socks" von Modern Baseball schon jetzt exklusiv im Stream: Ein im Hintergrund schepperndes Schlagzeug, leise schrammelnde Emo-Gitarren und Brandon Lukens' typisch quirlige Vocals leiten den Song leise ein. Dann lassen Modern Baseball die Gitarren flirren und langsam treiben. "When I was 18, I could not love her/ I was always thinking of the one she left behind", singt Lukens dazu mit angenehm kräftiger Stimme.

Ab morgen sollen alle drei Songs digital verfügbar gemacht werden. Restbestände der Seven-Inch könnt ihr nach der Tour im Webshop von Big Scary Monsters bestellen.

Die Konzerttermine findet ihr unterhalb des Streams. Karten gibt es bei Eventim.

Stream: Modern Baseball - "This Song Is Gonna Buy Brendan Lukens A New Pair Of Socks" Live: Modern Baseball + Thin Lips + The Superweaks

27.01. Wiesbaden - Schlachthof

28.01. Luzern - Treibhaus

30.01. München - Ampere

01.02. Wien - B72

03.02. Berlin - Lido

07.02. Hamburg - Hafenklang

10.02. Köln - Underground