Biffy Clyro zünden buntes Feuerwerk im Video zu "Flammable"

Im wahrsten Sinne des Wortes explosiv: Im Video zu "Flammable" performen Biffy Clyro in einem schwebenden Stahlkäfig - und lassen sich von einem kunterbunten Feuerwerk einhüllen.

Völlig unkontrolliert und chaotisch schießen im Video zu Biffy Clyros "Flammable" unzählige Feuerwerkskörper in alle Himmelsrichtungen. Das kunterbunte Feuerwerk könnte den drei Schotten glatt die Show stehlen - würden Simon Neil und die beiden Johnston-Brüder James und Ben den Song nicht halbnackt in einem riesigen schwebenden Stahlkäfig performen. "All of your self control/ Denies you the light, puts you in a hole/ How come that no-one knows/ You have a heart? Do you have a soul?", singt der Frontmann dabei.

"Flammable" ist auf Biffy Clyros aktuellem Album "Ellipsis" enthalten, das im Juli 2016 via Warner erschienen war. Im März kommt die Band für drei weniger feuergefährliche Konzerte noch mal nach Deutschland. Karten für die von VISIONS präsentierten Shows gibt es bei Eventim.

Neil hatte erst gestern neue Details zu seinem Solo-Projekt ZZC verraten, mit dem er bald einige Shows spielen und ein Album veröffentlichen möchte.

Video: Biffy Clyro - "Flammable"

VISIONS empfiehlt:

Biffy Clyro

03.02. Stuttgart - Porsche Arena

09.02. Bochum - RuhrCongress

11.02. Hannover - Swiss Life Hall