Verlosung: Gewinnt Karten für exklusives Kreator-Konzert!

Kreator veröffentlichen am 27. Januar ihr neues Album "Gods Of Violence". Einen Tag zuvor spielt die Band im Berliner Musik & Frieden eine exklusive Release-Show, für die ihr keine Karten kaufen, aber bei uns gewinnen könnt.

Ohne zu viel zu verraten: Mit "Gods Of Violence" haben die Essener Thrash-Legenden Kreator eine der monumentalsten Platten ihrer Karriere gemacht. Mit den Songs "Satan Is Real" und "Gods Of Violence" hatte die Band der Platte auch schon zwei Songs verausgeschickt. Die ganze Pracht des Albums eröffnet sich Fans aber erst zur Veröffentlichung am 27. Januar.

Einen Tag zuvor spielen Kreator allerdings eine exklusive Album-Release-Show im Berliner Club Musik & Frieden. Vor nur 200 ausgewählten Fans wird die Band dort erstmals neue Songs und alte Klassiker live präsentieren. Karten waren nicht im Handel erhältlich, sondern nur bei einer Aktion der Band - und nun bei uns, wo ihr 3x2 Tickets in unserer Gewinnspiel-Rubrik gewinnen könnt.

Im Februar gehen Kreator dann auch auf große Tour, bei der sie von Sepultura, Soilwork und Aborted begleitet werden. Karten gibt es bei Eventim.

Die Vorfreude aufs neue Album könnt ihr währenddessen mit mittlerweile vier Teaser-Videos ein wenig anheizen.

VISIONS empfiehlt:

Kreator

26.01. Berlin - Musik & Frieden

VISIONS empfiehlt:

Kreator + Sepultura + Soilwork + Aborted

03.02. München - Tonhalle

04.02. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt

17.02. Wiesbaden - Schlachthof

18.02. Berlin - Columbiahalle

19.02. Pratteln - Z7 Konzertfabrik

04.03. Essen - Grugahalle