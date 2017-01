VISIONS empfiehlt: Posthardcore-Newcomer Brutus kommen auf Tour

Am 24. Februar veröffentlichen Brutus ihr Debütalbum "Burst". Ende März kommen die Belgier mit ihrem stürmisch-melodischen Posthardcore auf Tour in den deutschsprachigen Raum - präsentiert von VISIONS.

Der melodische Sound des Trios aus Belgien gleicht einem Wirbelsturm: Brutus treiben flirrende Posthardcore-Gitarren rasend schnell ans Geschwindigkeits-Limit. Schlagzeugerin und Sängerin Stefanie Mannaerts lässt ihr Schlagzeug fuchsteufelswild galoppieren, während ihre Stimme unberechenbar zwischen trügerischer Melodie und kehliger Aggressivität wechselt. Im bereits veröffentlichten Song "All Along" klingt das besonders ungestüm und wütend.

Das dazugehörige Debütalbum "Burst" erscheint am 24. Februar über Hassle. Weitere Songs hatten Brutus daraus noch nicht veröffentlicht, Vorfreude schürt die Band dafür mit neuen Tourdaten: Ende März spielt das Trio zwei Konzerte in Bern und Wien, anschließend werden sie auch drei Mal in Deutschland auf der Bühne stehen. Karten für die von VISIONS präsentierten Shows gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Brutus

20.03. Bern - Rössli Bar

22.03. Wien - Das Bach

24.03. Dresden - Scheune

25.03. Berlin - Kantine am Berghain

26.03. Hamburg - Hafenklang