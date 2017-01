VISIONS Premiere: Lecherous Gaze streamen neuen Song "Reptile Minds"

Die Punks Lecherous Gaze stehen mit ihrem dritten Studioalbum in den Startlöchern - und wirbeln mit dem ersten Song "Reptile Minds" ordentlich Staub auf.

Auf ihren letzten zwei Alben haben Lecherous Gaze aus Oakland verschiedene Einflüsse zu ihrem eigenen Sound vermengt: Zu flink für Heavy-Rock, zu dreckig, um ohne die Vorsilbe "Punk" auszukommen, und zu frickelfreudig, um Metal außen vor zu lassen. Die Musik der Band fliegt irgendwo zwischen staubigen Highways und bierseeligen Kellerpartys umher.

Genau dort verortet sich auch der neue Song "Reptile Minds": Am Anfang steht ein einzelnes Gitarrenfeedback, bevor der Track mit einem Up-Tempo-Riff die Reifen durchdrehen lässt und mächtig aufwirbelt. Der Gesang setzt wie durch Zufall ein - raspellig, frotzelnd und immer einen Hauch neben der Spur, um den Staub am Straßenrand in einer Wolke aus Dreck hinter sich herzuziehen.

Das dazugehörige Album "One Fifteen" erscheint am 17. Februar via Tee Pee Reco.

Stream: Lecherous Gaze - "Reptile Minds"