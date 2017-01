"T2: Trainspotting"-Soundtrack mit Iggy Pop, Wolf Alice, The Clash und weiteren Künstlern angekündigt

Am 16. Februar kommt der lang erwartete Nachfolger des Kultfilms "Trainspotting" von Danny Boyle in die deutschen Kinos. Dem Soundtrack haben neben Iggy Pop und Wolf Alice auch jüngere Künstler Songs beigesteuert.

In der berühmten Eröffnungssequenz von "Trainspotting" erzählt der heroinsüchtige Mark Renton (gespielt von Ewan McGregor) von seinen Freunden im Drogensumpf, begleitet vom treibenden Sound von Iggy Pops "Lust For Life". Darauf wird sich offenbar auch der Nachfolger "T2: Trainspotting" besinnen: An der Spitze der nun veröffentlichten Soundtrack-Liste findet sich die Punk-Ikone erneut wieder, diesmal aber im neuen Remix von The Prodigy. Die Version gab es bisher noch nicht zu hören.

Insgesamt besteht der Soundtrack aus einer guten Mischung aus alt und neu. Das britische Elektro-Duo Underworld war neben Pop auch schon im ersten Film zu hören und scheint mit "Slow Slippy" ebenfalls seinem Track "Born Slippy .NUXX" ein Upgrade verpasst zu haben. Neben großen Hits wie Queens "Radio Ga Ga" und Blondies "Dreaming" geben sich auch jüngere Künstler die Ehre, darunter die schottische HipHop-Formation Young Fathers, die Postpunks Fat White Family und Wolf Alice, die bereits im Trailer des Films zu hören gewesen waren.

Ob und wann es den Soundtrack zu kaufen geben wird, ist noch nicht bekannt. Zum deutschen Kinostart des "Trainspotting"-Sequels sind es nur noch wenige Wochen.

Video: Deutscher Trailer zu "T2: Trainspotting"

Cover & Tracklist: T2 Trainspotting

01. Iggy Pop - "Lust for Life (The Prodigy Remix)"

02. High Contrast - "Shotgun Mouthwash"

03. Wolf Alice - "Silk"

04. Young Fathers - "Get Up"

05. Frankie Goes to Hollywood - "Relax"

06. Underworld / Ewen Bremner - "Eventually But"

07. Young Fathers - "Only God Knows"

08. The Rubberbandits - "Dad's Best Friend"

09. Blondie - "Dreaming"

10. Queen - "Radio Ga Ga"

11. Run D.M.C. vs. Jason Nevis - "It's Like That"

12. The Clash - "(White Man) In Hammersmith Palais"

13. Young Fathers - "Rain or Shine"

14. Fat White Family - "Whitest Boy on the Beach"

15. Underworld - "Slow Slippy"