Turbostaat zeigen Video zu neuem Song "Die Tricks der Verlierer"

Heute erscheint der neue Turbostaat-Song "Die Tricks der Verlierer" digital und auf Seven-Inch. Zum Track haben die Nordlichter auch ein Performance-Video aus ihrem Proberaum veröffentlicht.

"Die Tricks der Verlierer" ist kein gewöhnlicher Turbostaat-Song: Zwar steigen die Nordpunks zurückgelehnt und melodisch ein, während Jan Windmeier mit typisch-eindringlicher Stimme singt. Im Refrain nimmt der Song aber Fahrt auf - und wird von einem seltsam positiven Vibe bestimmt. "Mit dem Feuerwerk erhellt/ Ihr Seufzen und Sehnen nach Wert/ Sie träumen nicht mit dir", heißt es darin.

Der Text entstand "unter dem Eindruck eines Kneipenabends in Husum und versucht, die Beziehung zu alten Freunden zu reflektieren, die im Laufe der Zeit seltsame Ansichten zur Welt entwickelt haben, in der wir heute leben", kommentieren Turbostaat den Song auf Facebook. "Die Tricks der Verlierer" erscheint heute digital und auf Seven-Inch. Ein Textblatt sei in Arbeit und soll in Kürze zum Download verfügbar gestellt werden.

Zum Song haben Turbostaat auch ein Video in ihrem Proberaum gedreht: Der Performance-Clip setzt die Band in dunkel belichteten Bildern in Szene. Aufgenommen wurde "Die Tricks der Verlierer" von Tim Tautorat im Hansa Studio, produziert wurde der Track von Moses Schneider.

Die Seven-Inch enthält auf der B-Seite eine Live-Version von "Ruperts Grün" aus der Hamburger Markthalle vom April 2016. Das Kleinformat ist im Webshop der Band bestellbar und wird auch auf der anstehenden Tour am Merchandise-Stand erhältlich sein.

Wegen der großen Nachfrage hatten Turbostaat zuletzt ein drittes Konzert in Berlin angekündigt. Die Tourdaten findet ihr weiter unten, Karten gibt es bei Eventim.

Video: Turbostaat - "Die Tricks der Verlierer"

VISIONS empfiehlt:

Turbostaat

18.01. Bochum - Bahnhof Langendreer

19.01. Bremen - Kulturzentrum Lagerhaus

20.01. Bielefeld - Forum

21.01. Hamburg - Große Freiheit 36

22.01. Moers - Bollwerk 107

24.01. Duisburg - DJÄZZ | ausverkauft

25.01. Göttingen - Musa

26.01. Saarbrücken - JUZ Försterstraße

27.01. Karlsruhe - Substage

28.01. Köln - Live Music Hall

17.02. Berlin - SO36 | ausverkauft

18.02. Berlin - SO36 | ausverkauft

06.04. Rendsburg - T-Stube | ausverkauft

07.04. Lübeck - Treibsand

08.04. Kiel - Pumpe

19.04. Magdeburg - Alte Feuerwache

20.04. Reutlingen - Franz K

21.04. Leipzig - Conne Island

22.04. Düsseldorf - Zakk

23.04. Freiburg - Waldsee

25.04. Darmstadt - Oettinger Villa

26.04. Erlangen - E-Werk

27.04. Marburg - KFZ

28.04. Wolfsburg - Jugendhaus Ost

29.04. Osnabrück - Kleine Freiheit

30.04. Potsdam - Waschhaus