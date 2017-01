Iggy Pop und Danger Mouse veröffentlichen Soundtrack-Beitrag "Gold"

Für "Gold", einem neuen Film mit Matthew Mc Conaughey, haben Iggy Pop und Produzent Danger Mouse gemeinsam den Titelsong eingespielt. Zwei Wochen vor dem US-Kinostart kann man den Song bereits im Stream hören.

"Gold" ist nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Iggy Pop und Danger Mouse, der zuletzt etwa "The Getaway", das aktuelle Album der Red Hot Chili Peppers, produziert hat. Auf dem Album "Dark Night Of The Soul", dem gemeinsamen Album von Danger Mouse und Sparklehorse, ist Pop auf dem Song "Pain" zu hören.

Den Titelsong "Gold" zum gleichnamigen Film von Regisseur Stephen Gaghan mit Matthew Mc Conaughey in der Hauptrolle, basiert auf dem Titelthema des Films von Daniel Pemperton. Der Song verfügt über einen Spaghetti-Western-Touch, Pop verlässt sich dabei ganz auf seine tiefe Stimme und beschränkt sich mehr auf Spoken Words als echten Gesang.

Den Song haben Danger Mouse und Pop gemeinsam in Pops Haus in Florida aufgenommen. Pop äußerte sich dem Roling Stone gegenüber sehr angetan von der erneuten Zusammenarbeit mit Danger Mouse: "Im Studio hat er sehr gewissenhaft und mit viel Energie die Vocals geführt, sich um die Phrasierung, die Intonation und die Aussprache der Vokale gekümmert - etwas, das ich von einem Produzenten erwarte. Schritt für Schritt ist der Song so immer besser geworden."

"Gold" startet in den US-Kinos am 27. Januar, in Deutschland kommt der Film unter dem Titel "Gold: Gier hat eine neue Farbe" am 13. April ins Kino.

Stream: Iggy Pop & Danger Mouse - "Gold"