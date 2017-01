VISIONS Premiere: Diet Cig stellen neuen Song "Tummy Ache" vor

Die Debüt-EP "Over Easy" von Diet Cig war bereits im Februar 2015 erschienen. Mit "Tummy Ache" gibt es nun einen ersten Vorgeschmack auf das erste Album des Indie-Pop-Duos - exklusiv bei VISIONS.

Nicht viele Duos erzeugen so eine konzentrierte Energie wie die beiden Musiker aus New Paltz, New York: Die zarte und engelsgleiche Stimme von Sängerin und Gitarristin Alex Luciano zieht einen sofort in ihren Bann. Wenn dann noch die schrammelnden Pop-Punk-Gitarren und das stampfende Schlagzeug von Noah Bowman einsetzen, ist der Hörer sofort in der Welt von Diet Cig gefangen.

"It's hard to be a punker/ Wearing a skirt", singt Luciano in "Tummy Ache". Im neuen Song der Band "geht es darum, seine Gefühle im Punk radikal soft zu offenbaren, und um das Ringen mit sich selbst, wenn es nicht mit genug Power oder Coolness rüberkommt", erklärt sie. "Der Song ist der Schrei in mein Kissen, wenn das, was ich sage, nicht gehört oder verstanden wird. Und ein Shoutout an alle Frauen, die Platz für sich und ihre Meinungen in einer Welt schaffen, in der alle nur wollen, dass wir leise sind."

Obwohl die Lyrics einen gewissen Schwermut andeuten, kommt der Powerpop-Song ausgesprochen optimistisch daher. Beeindruckend sind dabei vor allem die Vocals von Luciano, die zwischen einem unschuldigen Säuseln am Anfang des Songs, und einem kräftig gesungenen Chorus am Ende pendeln. Das Schlagzeug harmoniert dabei perfekt mit der Stimmung des Titels und wertet ihn mit zusätzlichen Fills auf.

Das Debütalbum "Swear I'm Good At This" erscheint am 7. April 2017 auf Frenchkiss und kann hier vorbestellt werden.

Stream: Diet Cig - "Tummy Ache"