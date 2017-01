Slowdive veröffentlichen neuen Song "Star Roving"

Die wiedervereinigten britischen Shoegazer Slowdive haben mit "Star Roving" den ersten Song aus ihrem kommenden Album veröffentlicht.

Im Mai vergangenen Jahres bestätigten Slowdive, dass sie an ihrem ersten Studioalbum seit 20 Jahren arbeiten. Vor wenigen Tagen posteten sie dann auf Facebook einen Artikel, der 25 Alben auflistet, auf die man sich 2017 freuen kann, versehen mit dem Kommentar: "Wir wünschen allen ein frohes neues Jahr. Es wird arbeitsreich!"

In der vergangenen Nacht postete die Band dann auf Twitter, Facebook und Instagram ein Video, in dem sich eine weifle Linie zu einem Quadrat formt. Der Clip verfügt über keine Tonspur und keine weiteren Infos, die folgten wenig später - in Form des Videos zum neuen Song "Star Roving".

Die Veröffentlichung des Songs, der erstaunlich frisch und kraftvoll klingt und vom Gesang von Neal Halstead und Rachel Goswell getragen wird, kommentierte die Band auf ihrer Faceboookseite: "Als wir uns 2014 dazu entschlossen haben, wieder als Band zusammenzuarbeiten, wolten wir unbedingt neue Musik schreiben. Um an diesen Punkt zu kommen, haben wir einige Konzerte und ein paar Fehlstarts benötigt, aber jetzt können wir mit Stolz und ein wenig Angst 'Star Roving' vorstellen. Wir hoffen, die Leute mögen den Song, er stammt aus einer ganzen Reihe von Tracks, an denen wir gearbeitet haben. Er macht uns viel Spafl, und es fühlt sich heute genau so wichtig an, gemeinsam zu spielen wie ganz am Anfang."

Das Video findet sich im offiziellen Youtube-Account des Labels Dead Ocean, was darauf hindeutet, dass das Comeback-Album von Slowdive später im Jahr dort erscheinen wird.

Video: Slowdive - "Star Roving"

Facebook-Post: Slowdive stellen mysteriˆsen Clip ins Netz