A Perfect Circle arbeiten an neuer Musik

A Perfect Circle scheinen die Arbeit an ihrem ersten Album seit "Emotive" von 2004 begonnen zu haben. Zudem hat die Band um Maynard James Keenan und Bill Howerdel eine US-Tour angekündigt.

"Wieder Musik für A Perfect Circle zu schreiben - so fängt das neue Jahr gut an." - Mit diesen Worten aus einer Pressemitteillung seiner Band, die Pitchfork zitiert, löst Gitarist Billy Howerdel Euphorie bei allen Fans der Supergroup aus dem Umfeld von Tool aus. Eröffnet das doch die Chance, demnächst neue Musik von A Perfect Circle zu hören, eventuell sogar ein neues Album, dem ersten seit dem 2004 erschienen Album "Emotive".

Konkreter sind die Konzertpläne der Band: Ab dem 7. April sind A Perfect Circle in den USA unterwegs. Ihre erste Tour seit 2011 startet in Las Vegas und umfasst bis Anfang Mai insgesamt 21 Konzerte. Ob es auch Shows in Europa geben wird, steht bislang nicht fest.

Zum Line-up der Band gehören derzeit neben Howerdel und Sänger Keenan Gitarrist James Iha (Ex-Smashing Pumpkins), Bassist Matt McJunkins (Eagles of Death Metal) und Schlagzeuger Jeff Friedl (Puscifer).