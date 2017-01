Buzzcocks kündigen neues Box-Set an, zeigen Video zu "Breakdown"

Die UK-Punkband Buzzcocks kündigt ein Box-Set an, in dem es eine Neuauflage der Debüt-EP "Spiral Scratch" gibt. Auflerdem legen sie ein vergriffenes Studio-Bootleg namens "Time's Up" wieder auf.

Die Buzzcocks sind eine der besten und langlebigsten Bands der britischen Punkwelle vom Ende der 70er. Im Gegensatz zu ihren teils eher primitiven Kollegen, bestachen sie mit smart arrangierten Songs, tollen Melodien und den klugen, bissigen Texten von Gitarrist Pete Shelley, der eigentlich Peter McNeish heißt.

Für Fans der Band gibt es dank des Labels Domino am 10. März einen Grund zu feiern: Dann erscheint ein neues Buzzcocks-Box-Set zum 40. Bandjubiläum. In der "Buzzcocks (mk.1) Box" ist unter anderem eine Neuauflage der Debüt-EP "Spiral Scratch" von 1977 enthalten, die am 27. Januar separat auch auf einer limitierten Seven-Inch erscheint. Das Kleinformat ist auf 300 Exemplare limitiert.

Außerdem in der Box dabei: "Time's Up", ein längst vergriffenes Bootleg der ersten Studio-Session der Buzzcocks, die 1976 in den Stockports Revolution Studios von Sänger Howard Devoto aufgenommen wurden. Auch das Bootleg wird am 10. März als 180-Gramm-Vinyl erscheinen.

Der Box werden auch Fotografien, Konzertflyer, Pins und einen Druck vom Manchester Punk-Fanzine "Shy Talk" beiliegen.

Domino hat anlässlich der Veröffentlichungsoffensive auch ein Video zum Buzzcocks-Song "Breakdown" ins Netz gestellt, das zusammengeschnitten ist aus Aufnahmen der Band bei einem Konzert in der Lesser Free Trade Hall in Manchester 1976.

Video: Buzzcocks - "Breakdown"